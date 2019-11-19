Трассу в Алтайском крае перекрыли из-за снегопада и плохой видимости

Участок региональной трассы в Алтайском крае закрыли из-за погодных условий и ограничения видимости, сообщили 19 ноября в пресс-службе ГИБДД по региону.

"В 10:15 (06:15 мск) по решению КГКУ "Алтайавтодор" в связи с ухудшением погодных условий и в целях снижения рисков возникновения ДТП временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа с 37-го по 82-й километр. Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки", – говорится в сообщении ведомства.

В ночь с 18 на 19 ноября в регионе уже перекрывали трассу из-за непогоды, ограничение движения для грузовиков вводили из-за сильной метели на участке автодороги Р-256 "Чуйский тракт". Однако утром дорогу открыли.

В ГИБДД водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок, а в случае необходимости использовать железнодорожный транспорт. Так, в понедельник, 18 ноября, на региональной трассе в Ребрихинском районе произошло ДТП, где погибло три человека, включая ребенка. Это очередной печальный случай на дорогах, который произошел в крае за последний месяц. Только за последние три недели в регионе в ДТП погибло более 20 человек. А с начала года – более 200.

Что касается погоды на ближайшие дни, то по данным ГУ МЧС по региону, в Алтайском крае 19 ноября снег, мокрый снег, метели, на дорогах гололед и снежные заносы. Возможно усиление ветра до 15 м/с, в южных районах – до 20 м/с.