Автобус столкнулся с маршруткой в пригороде Барнаула. Дорога полностью перекрыта

Во Власихе автобус маршрута № 20 столкнулся с маршруткой № 120, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Уточняется, что инцидент произошел на остановке "Центральная". Автобус ударил маршрутку центральной дверью. От удара стекло выбило в салон.
На момент ДТП в обоих транспортных средствах находились пассажиры. Никто не пострадал.
Из-за аварии две полосы дороги полностью перекрыты.
Комментарии
рыночная экономика в действии
борьба за пассажира на смежных маршрутах )))
думал что это касается только 35 и 57 - а вон оно как...
Наличие маршруток в крупном городе это признак полностью проваленного развития общественного транспорта.
120 верните в лесной, изверги!
Зима пришла неожиданно!!!!!!!!