Автобус столкнулся с маршруткой в пригороде Барнаула. Дорога полностью перекрыта

Во Власихе автобус маршрута № 20 столкнулся с маршруткой № 120, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Уточняется, что инцидент произошел на остановке "Центральная". Автобус ударил маршрутку центральной дверью. От удара стекло выбило в салон.

На момент ДТП в обоих транспортных средствах находились пассажиры. Никто не пострадал.

Из-за аварии две полосы дороги полностью перекрыты.