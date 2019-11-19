Правительство России не считает домашнее насилие "серьезной проблемой"

Российское правительство не рассматривает домашнее насилие как "серьезную проблему" и считает, что его масштабы в стране "сильно преувеличены", следует из ответа Минюста в ЕСПЧ.

Летом 2019 года ЕСПЧ направил правительству вопросы по делам четырех россиянок, которые пожаловались на то, что власти не могут защитить их от насилия и дискриминации. Дела этих женщин ранее широко освещались в СМИ, пишет "Коммерсантъ".

Наталью Туникову регулярно избивал гражданский муж, а когда он решил выбросить сожительницу с 16-го этажа, она ударила его ножом. Суд признал Туникову виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, но затем амнистировал.

Елена Гершман пережила девять эпизодов тяжелых избиений со стороны бывшего супруга, но из-за декриминализации домашнего насилия в возбуждении уголовного дела ей отказали. Кроме того, бывший супруг похитил у женщины ребенка.

Ирину Петракову муж насиловал и продолжал избивать даже после развода. Он избил женщину на заседании суда и был приговорен к общественным работам, которые позднее отменили.

Самое громкое из всех этих дел – дело Маргариты Грачевой, которой супруг отрубил руки. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Минюст дал ответ на вопросы ЕСПЧ. В документе говорится о том, что домашнее насилие в России никогда не рассматривалось "в качестве отдельного преступления", но приводят положения УК и АК РФ, которые предусматривают наказание за применение насилия к личности.

Правительство признает, что проблема домашнего насилия в России, как и во всем мире, имеет место быть. При этом отмечает, что "масштабы проблемы, а также серьезность и масштабы его дискриминационного воздействия на женщин в России достаточно преувеличены". Говоря о дискриминации, авторы документа делают вывод о том, что мужчины в России гораздо больше страдают от угнетения, так как они не могут попросить о помощи кого-либо. Также в ответе говорится о том, что в насильственных преступлениях с тяжкими последствиями для здоровья или смертью, большинство пострадавших – мужчины.

Авторы ответа считают, что государство полностью выполнило свои обязательства по эффективному решению проблемы домашнего насилия, а четыре пострадавших женщины пытаются "неверно истолковать общую ситуацию с домашним насилием в России".