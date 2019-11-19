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Правительство России не считает домашнее насилие "серьезной проблемой"

, ИА "Амител"
Более того, по мнению властей, мужчины страдают больше женщин
Фото: gorodce.mitrecen.ru

Фото: gorodce.mitrecen.ru

Российское правительство не рассматривает домашнее насилие как "серьезную проблему" и считает, что его масштабы в стране "сильно преувеличены", следует из ответа Минюста в ЕСПЧ.

Летом 2019 года ЕСПЧ направил правительству вопросы по делам четырех россиянок, которые пожаловались на то, что власти не могут защитить их от насилия и дискриминации. Дела этих женщин ранее широко освещались в СМИ, пишет "Коммерсантъ".

Наталью Туникову регулярно избивал гражданский муж, а когда он решил выбросить сожительницу с 16-го этажа, она ударила его ножом. Суд признал Туникову виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, но затем амнистировал.

Елена Гершман пережила девять эпизодов тяжелых избиений со стороны бывшего супруга, но из-за декриминализации домашнего насилия в возбуждении уголовного дела ей отказали. Кроме того, бывший супруг похитил у женщины ребенка.

Ирину Петракову муж насиловал и продолжал избивать даже после развода. Он избил женщину на заседании суда и был приговорен к общественным работам, которые позднее отменили.

Самое громкое из всех этих дел – дело Маргариты Грачевой, которой супруг отрубил руки. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Минюст дал ответ на вопросы ЕСПЧ. В документе говорится о том, что домашнее насилие в России никогда не рассматривалось "в качестве отдельного преступления", но приводят положения УК и АК РФ, которые предусматривают наказание за применение насилия к личности.

Правительство признает, что проблема домашнего насилия в России, как и во всем мире, имеет место быть. При этом отмечает, что "масштабы проблемы, а также серьезность и масштабы его дискриминационного воздействия на женщин в России достаточно преувеличены". Говоря о дискриминации, авторы документа делают вывод о том, что мужчины в России гораздо больше страдают от угнетения, так как они не могут попросить о помощи кого-либо. Также в ответе говорится о том, что в насильственных преступлениях с тяжкими последствиями для здоровья или смертью, большинство пострадавших – мужчины.

Авторы ответа считают, что государство полностью выполнило свои обязательства по эффективному решению проблемы домашнего насилия, а четыре пострадавших женщины пытаются "неверно истолковать общую ситуацию с домашним насилием в России".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.11.2019 14:51
- гость -

Ну так то сами виноваты, их бьют, а они продолжают с эти людьми жить. Муж который хоть раз поднял руку на жену, когда-нибудь ее убьет или покалечит, и от таких надо сразу бежать без оглядки.

19.11.2019 15:00
- гость -

19.11.2019 14:51
- гость -

Согласна с вами полностью...
Только для того, чтобы все бросить и уйти, требуется время на осознание ситуации. И некоторым женщинам его не хватает... а бежать нужно сразу и без оглядки от таких уродов.

19.11.2019 15:14
- гость -

"в насильственных преступлениях с тяжкими последствиями для здоровья или смертью, большинство пострадавших – мужчины."
Ну-ка, ну-ка, а совершают эти насильственные преступления кто? Слабо статистику ФСИН глянуть?

19.11.2019 15:28
Вах

У нас соседка постоянно на мужа и детей орет отборными матами, даже я новых слов набрался. Тут кто жертва будет?

19.11.2019 15:32
- гость -

19.11.2019 15:28 Вах
Значит он не мужик.

19.11.2019 15:37
Гость

Ну им так плохо от насилия, что живут и не уходят, и рожают каждый год. В полицию также пишут заявления, потом забирают, вот и нет смысла вмешиваться. Не маленькие сами свой выбор делают

19.11.2019 15:57
- гость -

19.11.2019 15:37
Гость
Ну им так плохо от насилия, что живут и не уходят, и рожают каждый год. В полицию также пишут заявления, потом забирают, вот и нет смысла вмешиваться. Не маленькие сами свой выбор делают
-------
Это другое дело. Речь идёт о тех, кто не забирает заявление, но им отказывают, отвечая: "Вот убьёт, тогда приедем, труп опишем".

19.11.2019 15:59
Гость

У нас соседи постоянно ругаются, и уже на это никто внимания не обращает, поэтому когда реально что то случится на помощь никто не придёт, потому что когда начинаешь вмешиваться, заступаться от них же ещё и огребешь зачем вмешиваетесь в личную жизнь

19.11.2019 16:12
- гость -

19.11.2019 15:59
Гость
У нас соседи постоянно ругаются, и уже на это никто внимания не обращает, поэтому когда реально что то случится на помощь никто не придёт, потому что когда начинаешь вмешиваться, заступаться от них же ещё и огребешь зачем вмешиваетесь в личную жизнь
-------
Вы как частное лицо и не должны вмешиваться. Для этого правоохранительные органы есть.

19.11.2019 16:22
Гость

А мужиков которых бьют и они не уходят держит одно только обстоятельство - материальное! Зависит он значит от жены, работать не хочет, на шее сидит. Нормального то не отлупишь

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