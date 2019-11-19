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Министр транспорта и ОНФ потребовали от мэрии Барнаула лучше убирать снег

, ИА "Амител"
Городским службам не хватает ни техники, ни людей

Проблему качества уборки улиц и тротуаров в Барнауле обсудили на специальном совещании, которое прошло 18 ноября в мэрии. Сейчас в краевой столице более 600 улиц, которые должны убирать около 100 дворников и 225 единиц техники. Получается, шесть улиц на одного человека. С начала года дворникам повысили оклад на 15-20%, но желающих работать лопатой и днем, и ночью не стало больше.

И.о. главы Барнаула Вячеслав Франк оценил работу городских служб на "троечку". Как сообщил на совещании председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту и благоустройству Антон Шеломенцев, днем и ночью на уборку дорог Барнаула выходит от 100 до 120 единиц снегоуборочной техники. Городские службы работают в усиленном режиме, с трудом, но справляются с поставленной задачей. Сейчас не хватает около 15% от штата дворников и 10% от техники. Ежегодно технику обновляют на 300 миллионов, но за это время старая совсем изнашивается и ее списывают.

На совещании активисты Общественного Народного фронта в Алтайском крае обратились к властям с просьбой принять меры по надлежащему содержанию улично-дорожной сети подрядными организациями. С жалобами на заваленные снегом дороги и тротуары в реготделение ОНФ обратились жители Барнаула.

"Мы призвали администрацию города усилить работу по вывозу снега с обочин и парковок, убрать снег с тротуаров, на остановках общественного транспорта и в пределах треугольника видимости на пешеходных переходах. Особое внимание нужно уделить подходам к школам, больницам и другим учреждениям социальной сферы. Мы предложили городским властям активнее привлекать юридических лиц, в том числе управляющие компании, к очистке прилегающих территорий", – обратилась сопредседатель ОНФ в крае Евгения Гущина к участникам конференции.

Кроме того, министр транспорта Александр Дементьев потребовал усилить контроль за уборкой снега. Он отметил, что в случае необходимости следует проводить разъяснительные беседы с людьми, и где возможно, привлекать население к очистке прилегающих к домам территорий. Министр отметил, что даже в районах Барнаула ситуация с очисткой дворов, улиц, подходов к пешеходным зонам разная.

"Это вопрос к руководителям на местах. Одни уделяют этому больше внимания, другие – меньше. У нас что – климатические зоны разные? Такого быть не должно. Организации работ по уборке снега нужно уделить повышенное внимание", – сообщил Дементьев.

Ранее городские службы пообещали очистить дороги и тротуары в Барнауле от снега в ближайшие два-три дня. Уже вечером 19 ноября снегопад должен прекратиться, а на смену придут тридцатиградусные морозы.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

19.11.2019 14:33
Павсекакий

"И.о главы Барнаула Вячеслав оценил..."
-----
Как-то по панибратски). Хоть фамилию или отчество добавьте.
Эти активисты ОНФ могут взять лопаты в руки, или только языком готовы?

19.11.2019 14:38
- гость -

"Городским службам не хватает ни техники, ни людей", а как же отчет начальника о полной готовности к зиме? Было доложено, что все готово и в полном объеме!

19.11.2019 14:41
krash

Опять?
Пока нет снега мы видим отчеты о готовности, нам расписвают как класная техника появилась....как снег пошел - техника вмиг растворилась.
А все просто.

ВЕРНИТЕ технику на работу на дороги! Какого лешего она делает ЗА ГОРОДОМ и истит особняки? Колым прет? А город стоит!

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