Ветеран войны стала блогером в 97 лет

Ветеран Великой Отечественной войны Алефтина Груздкова в 97 лет завела профиль в Instagram, где читает стихи для подписчиков.

Первую публикацию она сделала 26 июня, а раньше фотографии пенсионерки появлялись в профиле ее внука, который помогает бабушке вести страницу и размещать видео.

Большая часть публикаций посвящена стихам. Алефтина Николаевна читает их для своих подписчиков. Иногда она рассказывает о своей жизни. Судя по последним записям, пенсионерка находится в больнице. Женщина упала и сломала шейку бедра.

"Упала и не смогла подняться. Всю ночь пролежала на полу, утром пришел сын, вызвал МЧС и скорую", – рассказала блогер.

В комментариях пользователи пишут слова поддержки и желают ветерану долгих лет жизни.