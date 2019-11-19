Скалодром построили в Барнауле в рекордные сроки благодаря помощнику Путина

Открытие крупнейшего скалодрома за Уралом пройдет на стадионе "Лабиринт" в Барнауле 21 ноября. Решение о строительстве такого объекта было принято во время рабочих встреч помощника президента России Игоря Левитина с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, на которых обсуждались вопросы развития спорта. В частности была рассмотрена идея строительства в Алтайском крае нескольких скалодромов при финансовой помощи Фонда поддержки олимпийцев России.
Как сообщает пресс-служба Минспорта региона, от идеи до сдачи в эксплуатацию прошло чуть больше двух месяцев. 3 октября на барнаульском стадионе "Лабиринт" рабочие приступили к монтажу фундамента будущего спортивного объекта, а 21 ноября спортсмены уже смогут испытать объект.
Высота скалодрома 16,2 метра, общая площадь лазательной поверхности почти 100 квадратных метров. Спортивный объект включает в себя большие, широкие нависания, арку, модуль "эталонка" для тренировки сборной по скалолазанию, автоматическую страховочную систему, блок-контейнер (подсобное помещение). Стоимость объекта около 27 млн рублей. Все расходы взял на себя Фонд поддержки олимпийцев России. Такой проект впервые реализуется в Алтайском крае.
По данным федерации скалолазания Алтайского края, такие объекты были построены только в Миассе и Севастополе. В планах у Министерства спорта Алтайского края возведение еще двух подобных объектов – одного в рамках спортивного развития Горной Белокурихи, второго – в стенах барнаульского физкультурно-оздоровительного комплекса.
Комментарии
А у нас что, когда то, что то по другому делается? Только если проверки.
неужто помощник сам начал показывать как надо работать? Сомневаюсь, что-то. То есть работает не система, хотя вру-система работает при помощи нужных человечиков (но это уже извращение , а не государственная власть)
Круто наверно, только как по нему зимой лазать? Или это будет тренировка зимних скалолазов?
как раз сугробов наметет-падать мягко
а смертным туда можно?
В годы первой пятилетки каждые 29 часов в строй вводилось новое предприятие. Вторая пятилетка «укладывалась» в 10 часов. Позже темпы индустриализации ещё увеличились. В третьей пятилетке, которую не удалось завершить из-за начавшейся войны, уже каждые 7 часов страна получала новое предприятие.
просим помощника еще решить проблему с постройкой общедоступного уличного туалета там.
от идеи до сдачи в эксплуатацию прошло чуть больше двух месяцев. 3 октября на барнаульском стадионе "Лабиринт" рабочие приступили к монтажу фундамента будущего спортивного объекта, а 21 ноября спортсмены уже смогут испытать объект.
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То ли я не понимаю, то ли лыжи дни уменьшают (а почему некоторым можно писать, а мне нет?) с 3 октября по 21 ноября никак не может быть больше 2 месяцев