Скалодром построили в Барнауле в рекордные сроки благодаря помощнику Путина

Открытие крупнейшего скалодрома за Уралом пройдет на стадионе "Лабиринт" в Барнауле 21 ноября. Решение о строительстве такого объекта было принято во время рабочих встреч помощника президента России Игоря Левитина с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, на которых обсуждались вопросы развития спорта. В частности была рассмотрена идея строительства в Алтайском крае нескольких скалодромов при финансовой помощи Фонда поддержки олимпийцев России.

Как сообщает пресс-служба Минспорта региона, от идеи до сдачи в эксплуатацию прошло чуть больше двух месяцев. 3 октября на барнаульском стадионе "Лабиринт" рабочие приступили к монтажу фундамента будущего спортивного объекта, а 21 ноября спортсмены уже смогут испытать объект.

Высота скалодрома 16,2 метра, общая площадь лазательной поверхности почти 100 квадратных метров. Спортивный объект включает в себя большие, широкие нависания, арку, модуль "эталонка" для тренировки сборной по скалолазанию, автоматическую страховочную систему, блок-контейнер (подсобное помещение). Стоимость объекта около 27 млн рублей. Все расходы взял на себя Фонд поддержки олимпийцев России. Такой проект впервые реализуется в Алтайском крае.

По данным федерации скалолазания Алтайского края, такие объекты были построены только в Миассе и Севастополе. В планах у Министерства спорта Алтайского края возведение еще двух подобных объектов – одного в рамках спортивного развития Горной Белокурихи, второго – в стенах барнаульского физкультурно-оздоровительного комплекса.