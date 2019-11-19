Усатые и хвостатые: как прошло награждение популярного интернет-конкурса

Впервые в Алтайском крае 16 ноября 2019 года присвоено гордое звание "Главная кошка Барнаула". Конкурс длился два месяца.

Стоит отметить, что за все время проекта в нем приняли участие 2038 котов и кошек. По результатам еженедельного голосования определились семь финалистов. За участников было отдано более 45 тысяч голосов. Борьба за титул "Главной кошки Барнаула" была по-настоящему захватывающей и напряженной.

Титул "Главная кошка Барнаула" и главный приз – годовой запас корма – достался кошке по кличке Тигра Лютая.

"Леди с идеальными манерами: не ворует еду, не бегает по ночам, не выкапывает цветы. Образцово ведет домашнее хозяйство, не котик, а просто сияние", – написала о своей питомице хозяйка Тигры.

Победителем народного голосования стал кот Марсик, набравший 1006 голосов. Звание "Самая смешная кошка" получил кот Гаврюша. А "Самой грациозной кошкой" стала Мила. Все победителям номинаций вручили призы от партнера – 5 кг корма "Вискас", а также эксклюзивные подарки от Радио Дача Барнаул.

Вопреки морозной погоде почти все финалисты приехали в студию на награждение. На Радио Дача Барнаул царила по-настоящему домашняя атмосфера. Пока усатые герои знакомились друг с другом, их хозяева за чашкой горячего чая обсуждали, сколько радости им приносят их пушистые друзья. В 2019 году конкурс проводился впервые, но интерес, который он вызвал у горожан, подвиг редакцию Радио Дача Барнаул сделать его ежегодным.