Ученые раскрыли секрет, почему у людей с возрастом растет живот

Американские ученые провели эксперимент на мышах и рассказали, почему же у людей с возрастом начинает расти живот. Оказывается, все дело в замедлении способностей организма сжигать жир.

В связи с этим так называемый брюшной жир начинает накапливаться в его самых любимых местах – на животе. Именно этот вид жировой прослойки весьма опасен для человека, так как может спровоцировать массу заболеваний, пишет РИА "Новости".

Согласно исследованию, у пожилых мышей иммунные В-клетки в брюшном жире неожиданно начинают разрастаться, что приводит к нарушению обмена веществ и возникновению воспаления. То есть в молодом возрасте эти иммунные клетки организм побеждает, а в более зрелом они просто остаются в брюшной полости. Бороться с этим недугом можно. Над этим исследователи уже начали работать. Они заявили, что нужно проверить эффективность воздействия на плохо работающие жировые В-клетки препаратов, которые используют в лечении некоторых видов рака.

Если результат будет положительным, тогда можно будет снизить уровень таких возрастных заболеваний обмена веществ, как диабет второго типа и атеросклероз.