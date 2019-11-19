Два человека заживо сварились в кипятке в Пензе. Их автомобиль провалился под асфальт

Автомобиль полностью провалился под землю в яму с кипятком в Пензе. Два человека погибли, сообщает РИА "Новости".

Из-за обвала грунта "Лада" провалилась под асфальт. Инцидент произошел из-за прорыва трубы горячего водоснабжения.

Сотрудники МЧС извлекали автомобиль с погибшими из ямы. Спастись у людей шансов не было.

Правоохранители устанавливают личности погибших. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Кроме того, на место инцидента выехала следственно-оперативная группа и руководство Следственного управления.

На фотографиях видно, как с помощью спецтехники автомобиль поднимают из ямы, из которой идет пар.