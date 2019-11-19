Ухожу и всех забираю. Крылов отомстил за изгнание из "Партии Роста"

Алтайский политик Андрей Крылов выходит из "Партии Роста", покидает пост руководителя регионального отделения, и забирает с собой 40 членов партии. Такое заявление он сделал после появления слухов о том, что главенства в партии его лишил лидер Борис Титов.

"Я, Крылов Андрей, экс-председатель регионального отделения в Алтайском крае "Партии Роста" выхожу из "Партии Роста", и сегодня я написал об этом соответствующее заявление", – сообщил он на своей странице в Facebook.

Информация о том, что еще 25 октября 2019 года лидер партии Борис Титов подписал решение об отстранении Крылова из-за "неоднократных действий, наносящих партии политический ущерб", появилась на сайте "Новости Алтая" (не является официальным СМИ). И это очень возмутило самого Крылова.

"Решение о моем снятии "по просьбе представителей власти" изумляет. Факт подачи решения, о котором узнал я и мои коллеги однопартийцы через анонимный телеграм-канал некоего журналиста, весьма близкого к руководящим структурам края, просто омерзителен. Откуда у него это решение, которого нет ни у меня, ни на официальном сайте партии, ни у юриста головного офиса партии в Москве? Это расценивается мной как предательство командования и ни как иначе", – написал он.

Андрей Крылов заявил, что "всё руководимое им отделение, а это 40 человек, солидарно вышли из рядов партии".

Он изрядно раскритиковал всю партию, заявив, что она не занимается реальной политической борьбой, а только разглагольствованиями и пустой болтовней.

"Любая партия в кавычках "политическая", выполняющая роль прислужницы "представителей власти" и не имеющая воли на политическую борьбу, обречена на провал", – подчеркнул теперь уже бывший председатель "Партии Роста" в Алтайском крае.