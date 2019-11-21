"Билайн" стал лидером по скорости развития сети 4G

"Билайн" с начала года в Алтайском крае модернизировал и построил несколько сотен вышек связи. Благодаря этому более чем в 200 населенных пунктах края был запущен 4G: от крупных районных центров и популярных мест отдыха на Алтае до небольших сел численностью до 1000 человек. Оценить высокоскоростной интернет теперь можно в таких локациях, как, например, с. Чемал, с. Бочкари, г. Яровое, с. Манжерок, т/б "Бирюзовая Катунь", т/б "Озеро Ая", с. Кош-Агач, с. Сростки.

"Билайн" продолжает реализовывать самую масштабную в своей истории программу развития сети. Согласно отчету Роскомнадзора, в третьем квартале "Билайн" стал лидером среди российских операторов по скорости роста сети 4G – прирост составил 44% по сравнению с тем же периодом 2018 года. "Билайн" за последние 1,5 года в 2,2 раза увеличил количество базовых станций, которые поддерживают все современные технологии связи, в том числе LTE и LTE-Advanced. Процент покрытия жителей России сетью 4G c начала года вырос на 10% и на конец третьего квартала составляет 84%.

Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО "ВымпелКом" Мартин Шкоп отмечает, что "Билайн" постоянно развивает сеть, но за последние два года темпы строительства новых базовых станций 4G значительно возросли. По его словам, клиенты используют больше новых сервисов, и такое масштабное строительство и модернизация сети 4G превентивно готовит инфраструктуру к дальнейшему росту трафика.

"Новая технологичная сеть "Билайн" даст возможность клиентам пользоваться интернетом на увеличенных скоростях", – рассказал исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО "ВымпелКом" Мартин Шкоп.

Кроме строительства новых базовых станций, компания модернизирует сеть. На конец третьего квартала "Билайн" заменил 91% базовых станций в России на современное оборудование. Компания завершила модернизацию в 25 филиалах и продолжает работы на 52 территориях.

Масштабная программа развития сети включает в себя также двукратное увеличение полосы частот для LTE, что дополнительно увеличивает емкость сети. В 2018 году компания провела рефарминг в 45 филиалах, в 2019 году к ним добавилось еще 10 регионов, и на конец III квартала проект завершен на 95%.

В результате средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 30%. Рост скорости помогает клиентам использовать новые сервисы и мобильные приложения, потребляющие больше трафика. В конце III квартала 2019 года каждый клиент загружает на 30% больше трафика, чем в конце 2018 года. Благодаря развитию сети 4G, клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет. Доля трафика, который проходит через сеть 4G, выросла на 12% и составляет 83% от общего количества информации, загруженной через все форматы сетей.