Узбекский двойник Зеленского сыграет президента Украины в кино

Двойник президента Украины Владимира Зеленского Умид Исабаев сыграет украинского лидера в кино. Об этом он рассказал в интервью изданию Mash.

Умид обрел популярность после того, как пользователи интернета сфотографировали его в метро и отметили сходство с политиком. В своем интервью журналистам он рассказал, что переехал в Москву из Узбекистана вместе со своей семьей. Также мужчина сообщил, что очень любит юмор и попросил Гарика Мартиросяна взять его в Comedy Club.

Теперь Умиду предложили сыграть роль Владимира Зеленского в четырехсерийном фильме об Украине. Он прочитал сценарий и согласился подписать контракт.