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"Теряем в год 500 миллионов": власти Алтая думают, как запретить в крае BlaBlaCar

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Из-за нелегальных перевозчиков бюджет Алтайского края теряет в год огромную прибыль

Минтранс и Министерство цифрового развития могут разработать механизм, чтобы запретить на территории региона приложение для попутчиков BlaBlaCar. Сейчас многие водители используют этот сервис как источник заработка. В результате ежегодно легальные перевозчики не получают около 500 миллионов доходов. Такие цифры были приведены на заседании комиссии по безопасности движения, которое прошло в Барнауле.

Как сообщил представитель некоммерческого партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая" Николай Орлов, около 30-40% от общей доли регионального рынка автомобильных пассажирских перевозок занимают нелегалы, которые работают без лицензии. Бюджет края недополучает налогов из-за таких перевозчиков около 60 миллионов рублей.

Всего, по информации Орлова, на территории Алтайского края существует 52 межрегиональных маршрута и 214 межмуниципальных, а перевозками занимается 117 фирм. Средняя стоимость поездки на таких маршрутах составляет 450 рублей. В 2019 году это принесло прибыли перевозчикам на сумму 1,3 миллиарда рублей.

"Вы вдумайтесь, полмиллиарда легальные перевозчики теряют от нелегальных. Здесь же все: и обновление подвижного состава, и заработная плата, и много еще других вопросов. Если бы они просто заплатили налог НДФЛ, то бюджет края бы получил около 60 млн рублей доходов", – отметил Николай Орлов.

Замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин напомнил, что на уровне Госдумы не принято закона, регулирующего деятельность таких онлайн-сервисов, как BlaBlaCar. Сейчас в мире всего две страны, включая Россию, где такие приложения используют как заработок. Многие водители нанимаются таксистами, перевозят пассажиров, но не получают соответствующих лицензий. Дмитрий Коровин обратился к министру цифрового развития региона Евгению Зрюмову с предложением разработать механизм, как регулировать такие приложения.

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю Владислав Перцев сообщил, что ведется профилактическая работа с водителями, которые ездят без лицензий. Регулярно осуществляются рейды по барнаульскому автовокзалу. Пассажиров предупреждают с помощью рекламы, что "извозчик частный – выбор опасный", но это не помогает. Водителям выписывают штраф в районе 2 тысяч рублей, но они вновь продолжают нелегальную деятельность.

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев пояснил, что главное – безопасность пассажиров. Сейчас в регионе восемь тысяч маршруток и автобусов, которые вмещают больше восьми пассажиров. Однако только у половины владельцев есть разрешение на перевозку людей. Например, в Крутихинском районе школьный автобус перевозит детей без разрешения. В Алейском районе водитель микроавтобуса Fiat, в котором ехал фольклорный ансамбль "Сударушки", состоящий из девяти человек, также не имел разрешения на перевозку. В итоге произошло ДТП, в результате которого погибло восемь человек. Александр Дементьев обратился к руководителям районов с просьбой разобраться с проблемой на местах, посчитать все микроавтобусы и маршрутки, которые работают нелегально.

"Я считаю, что мы должны совместно в рамках информирования населения говорить о том, что сиюминутная выгода, с учетом дорожной ситуации, и проезд без страховки на нелегальном транспорте может привести к плачевным последствиям. Тут и СМИ должны быть включены, и какое-то информационное сообщество. Например, через интернет или соцсети. Нужно переходить к более цивилизованному передвижению", – сказал глава Минтранса.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

20.11.2019 06:22
Пионер

Всех указанных в статье лиц посадить на автобус, допустим, Барнаул - Славгород. Пущай покатаются.

20.11.2019 07:56
Володя

автобусы нормальные купите и уберите нахрен газели, хватит к людям как к скотине относится. только потом боритесь с нелегалами, а так пустые разговоры

20.11.2019 08:01
гость

устанут запрещать)))) появится другие ресурсы

20.11.2019 08:05
Николай

Вы бы посчитали, сколько денег люди сэкономили, а не сколько коммерческие структуры типа вокзала и администрации недополучили. Будете запрещать Бла-Бла, лично на вас в ФАС заявление напишу с подписями парой тысяч человек под ним

20.11.2019 08:05
- гость -

Получается, что в аварии с автобусом в котором ехали "Сударушки" виновато отсутствие разрешения на перевозку у водителя автобуса, а не встречник, который выехал на полосу движения автобуса!

20.11.2019 08:06
- гость -

Это называется здоровая конкуренция, в которой запрещальщики проиграли в пух и прах. Плюсую за то, чтобы посадить их в разваливающийся гнилой ПАЗ с запахом выхлопа и катать до просветления

20.11.2019 08:09
АБОРИГЕН

Всё как обычно, под лозунгами о благах человека, продвигаются интересы неких лиц и групп. Вы сначала работу общественного транспорта наладьте а уж потом запрещайте что-то.

20.11.2019 08:10
Зануда

проще всего-запретить, но почему на первое место ставится выгода, ох, они недополучили сколько-то там миллионов, а то, что людям удобно и относительно недорого-это вопрос 57??? сделайте удобно- и люди будут пользоваться вашими ресурсами...бла-бла-кары удобны, человек сам определяет- в какое время ему выдвигаться и его из дома забирают, а не с вокзала...и довозят до места

20.11.2019 08:12
- гость -

А почему именно 500 миллионов? Может 490 миллионов или 501 миллион? Из чего складывается именно такая сумма? Останавливали каждую машину и спрашивали пассажиров?

20.11.2019 08:13
Владислав

Прикольно, на фото из-за столба читается надпись на магазине - " Мы скрылись". В тему)

20.11.2019 08:14
- гость -

Вы сами выбрали это
Вас на выборы не загоняли

20.11.2019 08:18
- гость -

Сначала в статье сумма 500 миллионов, потом начальник транспортного цеха озвучил в 60 миллионов... странная арифметика

20.11.2019 08:32
- гость -

правильно делают, работы у людей нет хоть как то зарабатывают, а чиновникам все не хватает налогов. вот пусть и подумают.

20.11.2019 08:43
Иван

Тут дело даже не в новых автобусах. Есть много приличных старых корейский автобусов, но почему в них так грязно. Почему собственник не контролирует состояние. Это просто крах. Все сидения или засаленные или порванные, ручки отломанные, в щелях жевательные резинки. Отопление зимой и прохлада летом это отдельная тема. Почему такое отношение к потребителю. При этом я не думаю что собственник ездит на строй уставшей иномарке.

20.11.2019 08:54
Алексей

Маршрутов удобных по времени нет. Автобусов новых с wifi и туалетом нет. Вот и налогов тоже нет следовательно.

20.11.2019 08:55
- гость -

запретить самое глупое, что могут придумать эти перевозчики, якобы недосчитавшиеся прибыли, и власти, играющие под их дудку.
попробуйте организовать лучше и удобнее для людей, и люди к вам потянутся. не можете? тогда что рот открываете?

а по поводу якобы недополученных сумм официальными перевозчиками скажу так, а вы уверены, что официалы показывают вам все перевозки? или все суммы ими полученные? нет, далеко не все так прозрачно. скорее всего, более чем непрозрачно. переводы через банк - да, а наличными - себе в карман. сколько при этом недосчитались налогов, одному богу известно. да и расходы по максимуму считают, чтобы прибыль не показывать совсем, или чуть-чуть.
по поводу недополученных налогов: вы сейчас делите шкуру неубитого медведя. кто-то миллиарды ворует, не платя никаких налогов, и его даже в тюрьму на пожизненное не упекают или конфискацию имущества не делают, а кому-то несколько тысяч уже много якобы...
правила одни для все. или все делают или кто как может. второй вариант уже устоявшийся по факту.

20.11.2019 08:56
- гость -

Дума, когда вводит новый побор, либо повышает налог, говорит людям, что это зарплаты учителям, врачам.., ну в общем, на благо народа... Коммунальщики повышают стоимость говоря, что это замена труб, покупка новой техники и т.д. Перевозчики - покупка новых автобусов, зарплаты... Как только цены за услуги поднимут, так ни новых труб, ни новых автобусов и зарплаты только чиновникам!

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