"Теряем в год 500 миллионов": власти Алтая думают, как запретить в крае BlaBlaCar

Минтранс и Министерство цифрового развития могут разработать механизм, чтобы запретить на территории региона приложение для попутчиков BlaBlaCar. Сейчас многие водители используют этот сервис как источник заработка. В результате ежегодно легальные перевозчики не получают около 500 миллионов доходов. Такие цифры были приведены на заседании комиссии по безопасности движения, которое прошло в Барнауле.

Как сообщил представитель некоммерческого партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая" Николай Орлов, около 30-40% от общей доли регионального рынка автомобильных пассажирских перевозок занимают нелегалы, которые работают без лицензии. Бюджет края недополучает налогов из-за таких перевозчиков около 60 миллионов рублей.

Всего, по информации Орлова, на территории Алтайского края существует 52 межрегиональных маршрута и 214 межмуниципальных, а перевозками занимается 117 фирм. Средняя стоимость поездки на таких маршрутах составляет 450 рублей. В 2019 году это принесло прибыли перевозчикам на сумму 1,3 миллиарда рублей.

"Вы вдумайтесь, полмиллиарда легальные перевозчики теряют от нелегальных. Здесь же все: и обновление подвижного состава, и заработная плата, и много еще других вопросов. Если бы они просто заплатили налог НДФЛ, то бюджет края бы получил около 60 млн рублей доходов", – отметил Николай Орлов.

Замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин напомнил, что на уровне Госдумы не принято закона, регулирующего деятельность таких онлайн-сервисов, как BlaBlaCar. Сейчас в мире всего две страны, включая Россию, где такие приложения используют как заработок. Многие водители нанимаются таксистами, перевозят пассажиров, но не получают соответствующих лицензий. Дмитрий Коровин обратился к министру цифрового развития региона Евгению Зрюмову с предложением разработать механизм, как регулировать такие приложения.

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю Владислав Перцев сообщил, что ведется профилактическая работа с водителями, которые ездят без лицензий. Регулярно осуществляются рейды по барнаульскому автовокзалу. Пассажиров предупреждают с помощью рекламы, что "извозчик частный – выбор опасный", но это не помогает. Водителям выписывают штраф в районе 2 тысяч рублей, но они вновь продолжают нелегальную деятельность.

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев пояснил, что главное – безопасность пассажиров. Сейчас в регионе восемь тысяч маршруток и автобусов, которые вмещают больше восьми пассажиров. Однако только у половины владельцев есть разрешение на перевозку людей. Например, в Крутихинском районе школьный автобус перевозит детей без разрешения. В Алейском районе водитель микроавтобуса Fiat, в котором ехал фольклорный ансамбль "Сударушки", состоящий из девяти человек, также не имел разрешения на перевозку. В итоге произошло ДТП, в результате которого погибло восемь человек. Александр Дементьев обратился к руководителям районов с просьбой разобраться с проблемой на местах, посчитать все микроавтобусы и маршрутки, которые работают нелегально.

"Я считаю, что мы должны совместно в рамках информирования населения говорить о том, что сиюминутная выгода, с учетом дорожной ситуации, и проезд без страховки на нелегальном транспорте может привести к плачевным последствиям. Тут и СМИ должны быть включены, и какое-то информационное сообщество. Например, через интернет или соцсети. Нужно переходить к более цивилизованному передвижению", – сказал глава Минтранса.