"Теряем в год 500 миллионов": власти Алтая думают, как запретить в крае BlaBlaCar

Минтранс и Министерство цифрового развития могут разработать механизм, чтобы запретить на территории региона приложение для попутчиков BlaBlaCar. Сейчас многие водители используют этот сервис как источник заработка. В результате ежегодно легальные перевозчики не получают около 500 миллионов доходов. Такие цифры были приведены на заседании комиссии по безопасности движения, которое прошло в Барнауле.
Как сообщил представитель некоммерческого партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая" Николай Орлов, около 30-40% от общей доли регионального рынка автомобильных пассажирских перевозок занимают нелегалы, которые работают без лицензии. Бюджет края недополучает налогов из-за таких перевозчиков около 60 миллионов рублей.
Всего, по информации Орлова, на территории Алтайского края существует 52 межрегиональных маршрута и 214 межмуниципальных, а перевозками занимается 117 фирм. Средняя стоимость поездки на таких маршрутах составляет 450 рублей. В 2019 году это принесло прибыли перевозчикам на сумму 1,3 миллиарда рублей.
"Вы вдумайтесь, полмиллиарда легальные перевозчики теряют от нелегальных. Здесь же все: и обновление подвижного состава, и заработная плата, и много еще других вопросов. Если бы они просто заплатили налог НДФЛ, то бюджет края бы получил около 60 млн рублей доходов", – отметил Николай Орлов.
Замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин напомнил, что на уровне Госдумы не принято закона, регулирующего деятельность таких онлайн-сервисов, как BlaBlaCar. Сейчас в мире всего две страны, включая Россию, где такие приложения используют как заработок. Многие водители нанимаются таксистами, перевозят пассажиров, но не получают соответствующих лицензий. Дмитрий Коровин обратился к министру цифрового развития региона Евгению Зрюмову с предложением разработать механизм, как регулировать такие приложения.
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю Владислав Перцев сообщил, что ведется профилактическая работа с водителями, которые ездят без лицензий. Регулярно осуществляются рейды по барнаульскому автовокзалу. Пассажиров предупреждают с помощью рекламы, что "извозчик частный – выбор опасный", но это не помогает. Водителям выписывают штраф в районе 2 тысяч рублей, но они вновь продолжают нелегальную деятельность.
Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев пояснил, что главное – безопасность пассажиров. Сейчас в регионе восемь тысяч маршруток и автобусов, которые вмещают больше восьми пассажиров. Однако только у половины владельцев есть разрешение на перевозку людей. Например, в Крутихинском районе школьный автобус перевозит детей без разрешения. В Алейском районе водитель микроавтобуса Fiat, в котором ехал фольклорный ансамбль "Сударушки", состоящий из девяти человек, также не имел разрешения на перевозку. В итоге произошло ДТП, в результате которого погибло восемь человек. Александр Дементьев обратился к руководителям районов с просьбой разобраться с проблемой на местах, посчитать все микроавтобусы и маршрутки, которые работают нелегально.
"Я считаю, что мы должны совместно в рамках информирования населения говорить о том, что сиюминутная выгода, с учетом дорожной ситуации, и проезд без страховки на нелегальном транспорте может привести к плачевным последствиям. Тут и СМИ должны быть включены, и какое-то информационное сообщество. Например, через интернет или соцсети. Нужно переходить к более цивилизованному передвижению", – сказал глава Минтранса.
Комментарии
Всех указанных в статье лиц посадить на автобус, допустим, Барнаул - Славгород. Пущай покатаются.
автобусы нормальные купите и уберите нахрен газели, хватит к людям как к скотине относится. только потом боритесь с нелегалами, а так пустые разговоры
устанут запрещать)))) появится другие ресурсы
Вы бы посчитали, сколько денег люди сэкономили, а не сколько коммерческие структуры типа вокзала и администрации недополучили. Будете запрещать Бла-Бла, лично на вас в ФАС заявление напишу с подписями парой тысяч человек под ним
Получается, что в аварии с автобусом в котором ехали "Сударушки" виновато отсутствие разрешения на перевозку у водителя автобуса, а не встречник, который выехал на полосу движения автобуса!
Это называется здоровая конкуренция, в которой запрещальщики проиграли в пух и прах. Плюсую за то, чтобы посадить их в разваливающийся гнилой ПАЗ с запахом выхлопа и катать до просветления
Всё как обычно, под лозунгами о благах человека, продвигаются интересы неких лиц и групп. Вы сначала работу общественного транспорта наладьте а уж потом запрещайте что-то.
проще всего-запретить, но почему на первое место ставится выгода, ох, они недополучили сколько-то там миллионов, а то, что людям удобно и относительно недорого-это вопрос 57??? сделайте удобно- и люди будут пользоваться вашими ресурсами...бла-бла-кары удобны, человек сам определяет- в какое время ему выдвигаться и его из дома забирают, а не с вокзала...и довозят до места
А почему именно 500 миллионов? Может 490 миллионов или 501 миллион? Из чего складывается именно такая сумма? Останавливали каждую машину и спрашивали пассажиров?
Прикольно, на фото из-за столба читается надпись на магазине - " Мы скрылись". В тему)
Вы сами выбрали это
Вас на выборы не загоняли
Сначала в статье сумма 500 миллионов, потом начальник транспортного цеха озвучил в 60 миллионов... странная арифметика
правильно делают, работы у людей нет хоть как то зарабатывают, а чиновникам все не хватает налогов. вот пусть и подумают.
Тут дело даже не в новых автобусах. Есть много приличных старых корейский автобусов, но почему в них так грязно. Почему собственник не контролирует состояние. Это просто крах. Все сидения или засаленные или порванные, ручки отломанные, в щелях жевательные резинки. Отопление зимой и прохлада летом это отдельная тема. Почему такое отношение к потребителю. При этом я не думаю что собственник ездит на строй уставшей иномарке.
Маршрутов удобных по времени нет. Автобусов новых с wifi и туалетом нет. Вот и налогов тоже нет следовательно.
запретить самое глупое, что могут придумать эти перевозчики, якобы недосчитавшиеся прибыли, и власти, играющие под их дудку.
попробуйте организовать лучше и удобнее для людей, и люди к вам потянутся. не можете? тогда что рот открываете?
а по поводу якобы недополученных сумм официальными перевозчиками скажу так, а вы уверены, что официалы показывают вам все перевозки? или все суммы ими полученные? нет, далеко не все так прозрачно. скорее всего, более чем непрозрачно. переводы через банк - да, а наличными - себе в карман. сколько при этом недосчитались налогов, одному богу известно. да и расходы по максимуму считают, чтобы прибыль не показывать совсем, или чуть-чуть.
по поводу недополученных налогов: вы сейчас делите шкуру неубитого медведя. кто-то миллиарды ворует, не платя никаких налогов, и его даже в тюрьму на пожизненное не упекают или конфискацию имущества не делают, а кому-то несколько тысяч уже много якобы...
правила одни для все. или все делают или кто как может. второй вариант уже устоявшийся по факту.
Дума, когда вводит новый побор, либо повышает налог, говорит людям, что это зарплаты учителям, врачам.., ну в общем, на благо народа... Коммунальщики повышают стоимость говоря, что это замена труб, покупка новой техники и т.д. Перевозчики - покупка новых автобусов, зарплаты... Как только цены за услуги поднимут, так ни новых труб, ни новых автобусов и зарплаты только чиновникам!