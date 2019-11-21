Социальные предприниматели: кому они помогают и кто помогает им

Может ли бизнес способствовать решению социальных проблем и делать наше общество лучше? Дарья Липовик, руководитель барнаульского турагентства "Азбука путешествий" уверена, что начать свое дело, приносящее одновременно и прибыль, и пользу людям, вполне реально. Дарья – получатель государственной поддержки и социальный предприниматель, реализующий проект "Открытые уроки". В эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" она рассказала о социальном туризме и о том, как на Алтае помогают вчерашним школьникам становиться успешными предпринимателями.

– Дарья, вы реализуете социальный проект "Открытые уроки". Что он собой представляет?

– Это проект, направленный на популяризацию предпринимательства среди школьников. Его реализацию мне доверил Алтайский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – Фонд МСП). Наша задача – рассказать школьникам из деревень и сел нашего края о предпринимательстве в целом и молодежном предпринимательстве в частности, познакомить с собственниками бизнеса на территории их районов, а также объяснить, чем им в будущем может быть полезен Фонд МСП.

– С чего началось сотрудничество с Фондом МСП? Это был какой-то грант?

– С Фондом я уже сотрудничаю почти два года. Так как моя деятельность и тематика данного проекта были очень близки, появилась возможность поучаствовать в конкурсе, и наша компания получила субсидию.

– Какова ваша роль в этом проекте?

– Могу рассказать, как проходит мой день. Я приезжаю в какой-либо поселок. В среднем в день я посещаю три-четыре деревни и три-четыре школы. К примеру, на прошлой неделе это был Троицкий район, где я выступала перед школьниками от 14 до 17 лет, рассказывала о Фонде МСП, о данном проекте, о профориентации и о том, почему она важна. Далее мы посещали производства и предприятия малого бизнеса, которые находятся непосредственно в данном районе. Мы возили детей на автобусе, который нам предоставила администрация района.

– А как вообще удалось договориться с районами? Ведь с властью это сделать не всегда просто…

– Очень сложно: к сожалению, некоторые районы не воспринимают это всерьез, нет доверия с их стороны. У всех сразу возникает вопрос "почему бесплатно", ведь бесплатный сыр, как известно, только в мышеловке. В случае с администрацией Троицкого района все получилось: они предоставили нам маршрут – населенные пункты, школы и предприятия.

– Итак, встреча состоялась, школьники сели в автобус и поехали. Что дальше?

– Мы приезжаем на производство, где знакомимся с его собственником, который рассказывает ребятам о своем пути, о становлении бизнеса. Например, один из собственников Троицкого механического завода рассказал, что воспитывался в доме-интернате, затем пошел работать на завод. Далее была армия, после которой он вернулся и посвящает жизнь этому заводу уже 38 лет, 20 из них является его директором. Его задачей было донести детям, что даже если ты из детского дома, без поддержки родителей, то все равно можно развиваться и даже стать директором завода.

– Как дети воспринимают эту информацию? Какая у них реакция?

– Реакция положительная. Они понимают ценность этого проекта. К счастью, не было тех, кто отказывался ехать, кому это было неинтересно. Ребята даже просят вернуться еще.

– А сколько примерно человек в каждом населенном пункте вы охватываете?

– В каждом населенном пункте – по-разному, потому что есть совсем глухие деревни, где в школе учатся всего 50 человек, а из необходимой нам возрастной категории – всего 12. Но мы работаем и с такими маленькими школами.

– А как удается наладить контакт с предприятиями в районах? Ведь это, как правило, не очень известные предприятия и не очень публичные предприниматели…

– Мы правильно доносим им ценность их действий: что они действительно будут полезны подрастающему поколению. К тому же, не исключено, что сегодняшние школьники завтра придут на эти предприятия работать.

– Какие вопросы чаще всего задают дети?

– Где мне взять деньги на свой бизнес, если нет поддержки, если я один. А некоторые ребята не могут решить, чем им хотелось бы заниматься.

– Давайте ответим на эти вопросы. Вот, допустим, ребенок-старшеклассник из небогатой семьи: что ему делать, какие есть возможности?

– Конечно обратиться в Фонд МСП: он готов помогать даже таким молодым ребятам, как когда-то помог и мне. Когда я обратилась туда, мне было 22 года, а предпринимательством я занимаюсь с 18 лет.

– Как вообще у вас родилась идея стать предпринимателем?

– Чисто случайно. Знакомый приобрел автобус и не мог найти ему применение. Вспомнив о поездках с нашим классным руководителем, я решила предложить ездить на этом автобусе куда-либо в путешествия. Несколько месяцев спустя собралась группа: я, 50 детей и пять преподавателей отправились в Новосибирск, после чего стали поступать звонки от других учителей с просьбой тоже организовать им путешествие. Начало работать "сарафанное радио".

На момент, когда я открывала агентство, у меня было 20 тысяч рублей, первый офис за пять тысяч, мебель с "Авито" и ноутбук, который я унесла из дома под предлогом того, что он мне срочно нужен в университете. Мои родители и близкие только через год узнали, что у меня есть своя фирма.

– А почему вы это скрывали от них?

– Мне было важно в первую очередь самой понять, нравится мне это или нет, хочу ли я этим заниматься, получить какой-то результат, и уже потом сказать.

– У многих родителей как людей, воспитанных в Советском Союзе, негативное отношение к предпринимательству. Как было в вашей семье? Какое отношение к бизнесменам у ваших родителей?

– Они меня поддержали. Лет с 15 родители говорили мне: "Ты уже взрослый, сознательный человек. Ты должна сама принимать решения и делать так, как тебе будет хорошо".

– Как дальше развивалась ваша фирма, после того как вы "увели" из дома ноутбук?

– На данный момент мы уже являемся оператором внутреннего туризма. Все развивалось очень тяжело, потому что весь путь я проходила самостоятельно. Не было такого, что мне кто-то подсказывал: я училась на своих ошибках, и благодарна этому опыту.

– Но ведь Фонд МСП вам помог? Как вы с ним познакомились?

– Знакомство с Фондом у меня началось с Алтайского центра инноваций социальной сферы (АЦИСС): я обратилась туда, так как являюсь социальным предпринимателем. Благодаря Фонду я прошла множество образовательных программ, получила субсидию. А завтра утром я вылетаю в Сочи на 26-ю Международную туристскую выставку: Фонд МСП полностью покрывает все организационные расходы для участия в ней.

– Что вы представите на выставке?

– Мы будем выступать с социальным туризмом – рассказывать о турах и возможностях путешествовать на Алтай для людей с ограниченными возможностями.

– Многим не совсем понятен термин "социальный предприниматель". Кто это и как им стать?

– В моем случае мы организовываем туры для людей с ограниченными возможностями – как для взрослых, так и для детей. Ведь люди с ограниченными возможностями – они такие же, как мы: они так же хотят путешествовать, смотреть мир, развиваться. И их достаточно много.

– То есть вы готовы таких людей со всей России привозить на Алтай?

– Да. Мы подготовили для них различные программы: это туристические места плюс туркомплексы, которые готовы принять данную категорию людей.

– А насколько много у нас туркомплексов, оборудованных для людей с ограниченными возможностями?

– К сожалению, их мало, но тем не менее они есть.

– И что насчет транспорта? Он ведь тоже нужен особенный…

– Конечно. Мы сотрудничаем с перевозчиками, у которых есть автобусы с автоматическими пандусами и которые будут удобны для людей с ограниченными возможностями.

– Куда вы возили эти группы летом?

– Это Белокуриха, Горный Алтай. По пути мы посещали музей Г.С. Титова, потому что он полностью оборудован для людей с ограниченными возможностями, и далее у нас был проложен удобный маршрут по Чуйскому тракту.

– Какие отзывы от ваших клиентов?

– К счастью, положительные, потому что нам очень важно качество обслуживания. Это эмоции, блеск в глазах. Особенно интересны отзывы творческих людей: у нас в компании даже есть копилка, где мы их собираем и храним. Это могут быть сочинения – стихи либо проза. А детки с ограниченными возможностями, которые путешествуют, рисуют рисунки, картины, и это самое ценное, что есть у нас.

– А что дает статус социального предпринимателя вашей компании? Какие есть бонусы?

– Это возможность участвовать в различных мероприятиях, где мы можем не только заявить о себе, но и помочь. Ведь что касается туризма, не каждая компания предоставляет услуги для людей с ограниченными возможностями. Также помимо туристских услуг мы проводим выездные мастер-классы для детей с ограниченными возможностями, направленные на развитие мелкой моторики. У нас с такими детками работают специально обученные педагоги.

– Но ведь это не самая платежеспособная категория…

– Это одна из категорий людей, с которыми мы работаем. Поэтому здесь мы преследуем больше социальную цель, а деньги зарабатываем уже другим путем.

– Вы говорили про Центр инноваций социальной сферы. Что это за центр и что он вам дает?

– Это одно из направлений Фонда МСП. Благодаря этому центру я уже три года подряд прохожу образовательную программу "Школа социального предпринимателя". В этом году она была про акселератор социального бизнеса, а в прошлом году благодаря ей я прошла обучение в Москве. Плюс это ежегодные конкурсы – "Лучший социальный проект года" и не только. Они поддерживают именно направления бизнеса, полезные людям. А форм поддержки на самом деле очень много.

– Вы говорили о том, что проходили разные образовательные программы не только в Центре инноваций, но и по направлению Центра поддержки предпринимательства Фонда МСП. Какая программа здесь вам показалась наиболее полезной?

– Пожалуй, про акселератор социального бизнеса. Это мое направление, и здесь мы говорили не только о социальном предпринимательстве, но и разбирали продвижение, продажи, маркетинг социального бизнеса.

– Рекомендуете ли вы молодым предпринимателям обращаться в Фонд МСП?

– Однозначно рекомендую: он будет полезен различным бизнес-направлениям.

– Предлагаю вернуться к проекту "Открытые уроки". Напомню, что этот проект позволяет школьникам из различных районов знакомиться с теорией предпринимательства, с работой Фонда МСП, выезжать на предприятия, знакомиться с их собственниками и слушать их истории бизнеса. Мы говорили, что вы побывали в Троицком районе. Какие у вас дальнейшие планы?

– На очереди Первомайский район, где также есть школы и предприятия. Список уже практически готов. Администрация района отнеслась положительно, помогает нам.

– На сколько месяцев или лет рассчитан проект, и весь ли край вы планируете охватить?

– Проект рассчитан до конца 2019 года: у нас осталось совсем немного времени. Мы планируем охватить хотя бы четыре-пять районов: это Алейский, Мамонтовский и, возможно, Шипуновский.

– А есть ли шанс, что проект будет продлен на следующий год?

– Хотелось бы.

– Какие результаты прописаны в рамках этого проекта? Чего вы ожидаете?

– Наша задача – охватить не менее 500 школьников и провести для них экскурсии. Мы ожидаем, что в дальнейшем дети обратятся в Фонд МСП и мы, совместно с собственниками предприятий, которые проводят экскурсии, замотивируем их на открытие своего собственного бизнеса. Есть поговорка: где родился, там и пригодился. И у каждого есть возможность развивать свой регион, свою территорию. Даже в районе можно строить и развивать малый бизнес. И это видно по предприятиям, которые посещают школьники.

– И вы готовы поддержать ребят?

– Да, в качестве наставников. Поделиться опытом, как начать свое дело с нуля, рассказать о том, насколько на самом деле интересен путь предпринимателя и какой большой жизненный опыт он дает.

– А если говорить про тот бизнес, которым хотели бы заниматься школьники, какие идеи они озвучивают?

– Была удивлена, но девочки говорят о сельском хозяйстве. Не так давно мы были на одном из предприятий, где собственник рассказывал о том, как он развил свой бизнес. Занимается он разведением коров, а его предприятие называется "Корова и теленок", и оно также расположено в Троицком районе. Послушав его историю, девочки говорили: "Мы тоже так хотим". Было видно, что они загорелись.

– Вы организуете выезды школьников по городам России и Европы, в частности организуете образовательные туры. Расскажите про это направление…

– Мы организуем экскурсии по Барнаулу, по краю, сотрудничаем с различными туроператорами как в России, так и за рубежом, и отправляем детей в экскурсионные туры как по России (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и др.) и в образовательные туры за рубеж (Германия и Англия). Сейчас мы начинаем сотрудничество с Китаем, так как я являюсь членом Российско-китайского бизнес-инкубатора.

– Что особенно востребовано? Куда хотят наши дети ехать за границу и почему?

– Сейчас стал очень актуален Китай и тенденция изучения китайского языка.

– А какой порядок цифр? Сколько стоит обучение за границей, если говорить, к примеру, про Китай?

– Смотря о каком обучении мы говорим. Одно дело – трехнедельные летние туры, куда дети едут укрепить свои знания языка, другое – когда они уезжают учиться за рубеж надолго. Трехнедельный тур в Китай с перелетом, оформлением визы, проживанием, питанием и образовательной программой, к примеру, стоит 150 тыс. рублей.

– Дарья, прошу вас продолжить фразу "Мой бизнес – это..." и привести три варианта ответа.

– Я думаю, здесь у меня есть только один ответ: мой бизнес – это мой образ жизни.

– Замечательно! Желаю удачи вашему бизнесу, а всем нашим слушателям напомню, что более подробную информацию о том, какие услуги предоставляет Алтайский фонд МСП, можно получить в г. Барнауле на ул. Мало-Тобольской, 19 и на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

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