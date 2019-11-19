Для беспрепятственной уборки снега на улицах Барнаула запретят ночную парковку

С 20 ноября в Барнауле на нескольких участках будет запрещена ночная парковка, сообщает администрация города.

Дорожные знаки установят в следующих местах:

– нечетная сторона ул. Димитрова, от проезда Политехнического до проспекта Ленина, от дома № 81 до дома № 79;

– четная сторона ул. Димитрова, от проспекта Социалистического до проспекта Ленина;

– четная сторона ул. Молодежной, от дома № 16 до проспекта Ленина;

– нечетная сторона ул. Молодежной, в районе здания № 3, от здания № 108а по проспекту Комсомольскому до проспекта Сибирского;

– четная сторона ул. Малахова, от дома № 7 по ул. Кошевого до Павловского тракта;

– нечетная сторона ул. Антона Петрова, от ул. Шукшина до ул. Попова;

– нечетная проезжая часть ул. Шевченко, от пр. Ленина до пр. Комсомольского;

– нечетная сторона ул. Путиловской, от пр. Комсомольского до пр. Сибирского;

– четная сторона ул. Путиловской, от дома № 26 до пр. Комсомольского;

– четная и нечетная стороны ул. 40 лет Октября, от ул. Петра Сухова до малой проезжей части пр. Космонавтов;

– четная и нечетная стороны ул. Тимуровской, от малой проезжей части пр. Космонавтов до ул. Эмилии Алексеевой;

– четная и нечетная стороны ул. Георгия Исакова, от ул. Покровской до малой проезжей части ул. Малахова;

– четная сторона ул. Папанинцев, от дома № 114 до пр. Красноармейского;

– четная малая проезжая часть ул. Малахова, от ул. Гридасова до проезда Северного Власихинского;

– четная малая проезжая часть Павловского тракта, от ул. Георгиева до ул. Попова;

– четная сторона ул. Островского, от ул. Антона Петрова до дома № 68е по ул. Островского.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и не препятствовать работе снегоуборочной техники.