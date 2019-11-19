Индивидуальные столики и шкафы: в РЖД показали новые плацкартные вагоны

РЖД представили макет нового плацкартного вагона с модульным пространством на ежегодной выставке "Транспорт России", проходящей в Москве, пишет РИА "Новости".

Новые плацкартные вагоны оборудованы индивидуальными шторками на полках. У пассажиров будут свои личные столики. Таким образом, предполагается, что у каждого пассажира появится индивидуальное пространство. Стены вагона будут светлыми, а полки – бежевыми.

В макете нового плацкартного вагона также есть перегородка между полками в стене, которую можно отодвинуть. Прототип разработал российский производитель – группа "Трансмашхолдинг". Количество мест в представленном прототипе осталось традиционным: здесь могли бы одновременно разместиться 54 пассажира.