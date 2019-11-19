Бьем рекорды: самая длинная пробка наблюдалась утром в Барнауле 19 ноября

В семь утра 19 ноября автомобилисты Барнаула стояли в рекордной по длине пробке – более трех километров. Основной дорожный коллапс был на Павловском тракте от ул. Малахова до Советской Армии.

Центр города также топтался на месте, проспект Ленина и Строителей были загружены больше обычного, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на популярный дорожный сервис. На удивление было затруднено движение и там, где обычно было все нормально, – улицы Власихинская, Кутузова, Правобережный тракт и проспект Калинина.

Рекордная длина пробки возникла "благодаря" ветреной погоде, снегопаду и гололеду.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 ноября с улиц Барнаула было вывезено более 5 тысяч кубометров снега.

В ночную смену техника работала на проспектах Ленина, Комсомольском, улицах Юрина, Ядринцева, Попова, Гоголя, Партизанской, Никитина, Павловском тракте. С помощью шнекороторов снег убирали на Кавалерийской, Солнечной Поляне, Малахова, Юрина.

На обработку проезжей части было израсходовано более 300 тонн песчано-соляной смеси. Всего к очистке улиц было привлечено 126 единиц снегоуборочной техники.