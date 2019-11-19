Бьем рекорды: самая длинная пробка наблюдалась утром в Барнауле 19 ноября

В семь утра 19 ноября автомобилисты Барнаула стояли в рекордной по длине пробке – более трех километров. Основной дорожный коллапс был на Павловском тракте от ул. Малахова до Советской Армии.
Центр города также топтался на месте, проспект Ленина и Строителей были загружены больше обычного, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на популярный дорожный сервис. На удивление было затруднено движение и там, где обычно было все нормально, – улицы Власихинская, Кутузова, Правобережный тракт и проспект Калинина.
Рекордная длина пробки возникла "благодаря" ветреной погоде, снегопаду и гололеду.
Напомним, что в ночь с 18 на 19 ноября с улиц Барнаула было вывезено более 5 тысяч кубометров снега.
В ночную смену техника работала на проспектах Ленина, Комсомольском, улицах Юрина, Ядринцева, Попова, Гоголя, Партизанской, Никитина, Павловском тракте. С помощью шнекороторов снег убирали на Кавалерийской, Солнечной Поляне, Малахова, Юрина.
На обработку проезжей части было израсходовано более 300 тонн песчано-соляной смеси. Всего к очистке улиц было привлечено 126 единиц снегоуборочной техники.
Комментарии
Зимы еще не было, а на дорогах уже гололед и снежная каша. И так каждый год. вопрос: что не так?
А неделю назад писали, что к уборке снега готовы 300 единиц техники. Где они?
ой, а что это так, Медведев же уехал? значиг не он виноват что-ли?
ой, а что это так, Медведев же уехал? значиг не он виноват что-ли?
Природа после него ауру так чистит
ОТ ЛЕНИНА ПЕРЕБРОСТИ ТЕХНИКУ НА ДОРОГИ