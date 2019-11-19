Бийский стрелок Сергей Каменский стал третьим на Кубке мира

Серебряный призер Олимпиады 2016 года, доверенное лицо президента Путина на выборах 2018 года, стрелок из Бийска Сергей Каменский стал третьим в финале Кубка мира по пулевой стрельбе, который в эти дни проходит в Китае.

Российский спортсмен в стрельбе из винтовки с 50 метров показал третий результат, набрав 449,8 очка. Победу в соревнованиях лучших стрелков мира одержал представитель Чехии Филип Непейхал (462,9 балла). Второе место досталось сербу Миленко Себичу (461,5).

Финал Кубка мира по пулевой стрельбе в Путяне завершится 22 ноября. Сергей Каменский еще будет стрелять с 10 метров из пневматической винтовки. Это дисциплина, в которой он является действующим чемпионом мира.