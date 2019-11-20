Растут как на бобах. Завод по производству кормов из сои открыли в Новоалтайске

В Новоалтайске запустили завод по производству комбикорма "Сояночка". Здесь производят универсальную добавку для животных и птицы на основе соевых бобов. Предприятие закупает сою у алтайских аграриев, а поставлять планирует не только региональным фермерам, но также в Казахстан и в Китай. Проект реализуют на территории опережающего социально-экономического развития, где для предприятий-резидентов действуют специальные налоговые льготы. На открытии завода присутствовали замминистра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов и заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Перспективное направление

Стоимость инвестиционного проекта, рассчитанного до 2022 года, оценивается почти в 100 млн рублей. Для его реализации компания приобрела производственное здание. Его реконструировали, закупили современное российское и американское оборудование, необходимое для запуска производства, набрали специалистов. На первом этапе завод будет производить 1,2 тонны экструдированной, то есть термически обработанной сои, на втором этапе – 4 тысячи тонн, а при выходе на проектную мощность – 24 тысячи тонн.

Соя богата белком, незаменимыми аминокислотами и энергией, которые помогают животным быстрее расти. Однако зерна содержат и много токсичных веществ. Они разрушаются только при тепловой обработке. А вот все питательные вещества во время экструдирования сохраняются.

"Производство экструдированной сои – это перспективное направление для Алтайского края. Если использовать такую добавку в животноводстве, то можно увеличить продуктивность хозяйства и при этом снизить затраты. Соевые бобы сейчас выращивают более 300 предприятий в крае. Уверен, что агрохолдинг станет постоянным покупателем качественной алтайской сои", – рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Закупают сою у алтайских аграриев, преимущественно в хозяйствах Бийского района. А вот поставлять продукцию будут как местным сельхозпроизводителям, так и за рубеж.

"Сейчас мы ведем переговоры с Китаем, Казахстаном, у них есть заинтересованность в качественном сырье. Среди местных компаний интерес проявили Павловская птицефабрика, "Алтайский бройлер". Важно, что у нас качественная продукция без добавок и примесей", – отметил заместитель директора по техническим вопросам агрохолдинга "Сояночка" Евгений Скрябин.

Почти одну десятую часть от объема продукции уже готово закупать у "Сояночки" предприятие Тогульского района.

"Чтобы производить качественное мясо, должны быть качественные корма. Ежемесячно нам необходимо 80 тонн, так как в рационе животных соя занимает 50-60%. До этого мы поставляли корма с Дальнего Востока", – рассказал гендиректор свинокомплекса "Антипинский" Николай Коваленко.

Большая помощь в большом деле

Завод "Сояночка" открыли на территории опережающего социально-экономического развития "Новоалтайск". Это уже шестой резидент ТОСЭР. Компании с этим статусом получают налоговые льготы. Именно поэтому завод было решено открыть именно здесь. Помощь в разработке бизнес-плана оказал Алтайский центр инвестиций и развития.

"Работая в ТОСЭР, мы получаем налоговые льготы, преференции по социальным и зарплатным выплатам. Это очень хорошая помощь для открывшегося предприятия. Администрация города поддерживает нас во всех начинаниях. Поэтому мы уверены, что с выходом на полную мощность на заводе будет создано 40 рабочих мест, а объемы производства вырастут в несколько раз", – отметил директор агрохолдинга "Сояночка" Валерий Мозжилин.

Он добавил, что в этом году алтайские аграрии собрали 150 тысяч тонн качественной сои, поэтому предприятие будет обеспечено работой.

Справка

Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации (ТОСЭР) – экономическая зона с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями. Она создана для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. В Алтайском крае две ТОСЭР – в Новоалтайске и Заринске. Здесь уже работают восемь предприятий-резидентов. ООО "АХ "Сояночка" стало девятым резидентом.