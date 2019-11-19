Герои фильма "Покидая Неверленд" снова подали в суд на Майкла Джексона

Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, обвинившие Майкла Джексона в том, что он совратил их, когда они были детьми, обратились в суд с просьбой восстановить рассмотрение иска, сообщает портал news.ru.

Пока Апелляционный суд Калифорнии не принял окончательного решения по возвращению дела в разработку, однако, согласно новому закону обвинитель имеет полное право для того, чтобы потребовать снова начать разбирательство.

Адвокат Майкла Джексона Ховард Вайцман в свою очередь заявил, что обвинения нужно вернуть в суд для анализа.

Сами Робсон и Сейфчак считают, что их иск снова будет отклонен.

Фильм "Покидая Неверленд" вышел в прокат в 2019 году. Картина посвящена двум мужчинам, которые утверждают, что в малолетнем возрасте они были совращены Джексоном.