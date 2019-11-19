Участок трассы в Алтайском крае перерыли для грузового и пассажирского транспорта

С 16:00 по решению КОФ ТОО "Казахавтодор" для движения грузового и пассажирского транспорта перерыт участок трассы "Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница Российской Федерации" с 15 по 123 километр.

Перекрытие связано с ухудшением погодных условий и в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий. Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.

"Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует в условиях непогоды не рисковать своей жизнью и здоровьем и, по возможности, воздержаться от дальних поездок. В случае острой необходимости выезда воспользоваться железнодорожным транспортом", — говорится в сообщении.