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Бесплатный Wi-Fi появится в 101 селе Алтайского края

, ИА "Амител"
"Ростелеком" в Алтайском крае завершает плановые работы 2019 года по федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства"

До конца декабря 2019 года "Ростелеком" установит бесплатный уличный Wi-Fi в 101 малом селе региона. С этой целью оператор построит 1183 км оптических линий связи – рекордное количество за время исполнения проекта.

Компания ведет работы в 30 районах края. Устойчивый Wi-Fi-сигнал со скоростью не менее 10 Мбит/с и радиусом действия до 100 метров уже получили алтайские села южной части региона, включая бийскую зону, на северо-западе и северо-востоке края. На 1 ноября 2019 года услуга организована в 83 селах, до конца декабря компания организует еще 18 точек доступа.

Рекордсменом по подключению услуги станет Кулундинский район, в котором Wi-Fi появится сразу в семи малых селах. В Смоленском, Тальменском, Тюменцевском и Шипуновском районах сигнал получили по шесть населенных пунктов. По четыре-пять малых сел включены в Алейском, Каменском, Зональном, Красногорском, Баевском и Угловском районах.

До села Зеленая Поляна Ключевского района "Ростелеком" построил 63 км линий связи. Это самый большой объем работ по проекту в текущем году. По 30 км оптоволокна компания проложила до поселка Коминтерн Волчихинского района и села Карагуж Красногорского района, на километр меньше – до сел Валовый Кордон Угловского района и Кругло-Семенцы Егорьевского района.

"После завершения строительства в декабре количество малых сел с действующим Wi-Fi вырастет до 220, – рассказал директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк. – Мы выполнили 85% общего объема работ. В следующем году подключим к услуге оставшиеся 37 населенных пунктов и завершим госпроект. Две тысячи километров новых волоконно-оптических линий связи позволят нам дотянуться до других сел, предоставить интернет в сотни социальных объектов и домохозяйств Алтайского края".

В 2018 году "Ростелеком" завершил поэтапный перевод точек Wi-Fi на новую платформу и одну сеть Rostelecom_UUS и упростил процедуру авторизации пользователей. Теперь, чтобы подключиться к Wi-Fi в открывшейся точке доступа, нужно выбрать вид авторизации – с помощью SMS, учетной записи на портале госуслуг, звонка на бесплатный номер 88003010035 – и далее следовать инструкции. Более подробная информация – на официальном сайте компании в разделе "Интернет", а также на опоре с оборудованием Wi-Fi в населенных пунктах. Услуга предоставляется бесплатно и без ограничений по трафику.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.11.2019 09:56
ГОСТ СССР

А где список этих сёл? Или это коммерческая тайна... для отмывания средств.

20.11.2019 10:53
Из Зеленой Поляны

Сначала устанавливают точку доступа на столбе, затем проводят проводной интернет к домам с установленными стационарными телефонами, помимо интернета получаем доступ и к ТВ. Проводной INET подвели еще пока не всем желающим, но есть уверенность что вопрос решится. Пока все работает без нареканий. Спасибо спецам из Ростелекома.

20.11.2019 10:53
Михаил

А мы в Тальменке по ул Лисавенко 71 ( трёхэтажка) не можем добиться подключения оптоволокна, оказывается наш дом не попал в программу, хотя вокруг другие дома пользуются высокоскоростным интернетом--это ли не парадокс!

20.11.2019 11:39
Агрессивная Реальность

Сначала было цифровое зомбовидение, теперь приходит в колхозы зомбоинтернет (с киберпокером и порнухой). Всё для блага народа!

20.11.2019 12:16
Агрессивному

Ты бы завязывал со стекломоем.

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