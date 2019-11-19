Более 1,1 млн россиян имеют право на предпенсионные льготы

ПФР подтвердил право более 1,1 млн россиян на получение предпенсионных льгот и мер социальной поддержки, сообщает ТАСС.

"К 1 октября Пенсионный фонд России подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству. Соответствующие сведения направлялись работодателям, органам власти и ведомствам, оказывающим льготы, либо предоставлялись самим предпенсионерам в клиентских службах Пенсионного фонда, личном кабинете или МФЦ", — рассказали в фонде.

Право на льготы наступает за 5 лет до выхода на пенсию — с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. В число льгот входят два выходных в год на диспансеризацию, гарантия трудовой занятости и повышенное пособие по безработице.