Рецидивист убийством отблагодарил своего бывшего сокамерника за приют в Барнауле

55-летний житель Барнаула предстанет перед судом за убийство своего товарища, сообщает СК по региону.

В сентябре 2019 года мужчина освободился из мест лишения свободы, но на воле у него не было жилья. Выручить его согласился бывший сокамерник. Он приютил знакомого у себя дома.

Вечером 17 ноября мужчины устроили застолье и в компании гостей распивали алкоголь. В этот момент между ними произошел конфликт, которой закончился тем, что обвиняемый несколько раз топором ударил товарища по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Решается вопрос о заключении преступника под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.