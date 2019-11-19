Момент падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе попал на видео

Информация о том, что легковой автомобиль провалился в кипяток на парковке перед магазином в Пензе, появилась в СМИ днем 19 ноября.

Момент падения "Лады" в яму попал на видео. На записи видно, что провал произошел ранее и клубы пара было видно издалека. По неизвестной причине водитель не заметил препятствия и транспортное средство боком повалилось в кипяток. Выбраться из машины люди не смогли.

Личности погибших установлены. Это мужчины 1966 и 1970 годов рождения.

Вытаскивали автомобиль автокраном при помощи сотрудников МЧС. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по факту данного происшествия.