Дед Мороз рассказал о самых популярных и самых необычных детских просьбах

В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что дети чаще всего просят счастья и здоровья для своих близких, сообщает RT.

На первое ноября 2019 года волшебнику прислали 3,6 млн писем не только от детей, но и от взрослых людей, которым больше 40. Многие дети просят подарить им куклу, машинку или смартфон. Тем не менее находятся и необычные пожелания. Например, девятилетняя девочка из Владимирской области попросила Деда Мороза решить проблему с высыханием рек. Она загадала возвращение воды в реки и пообещала беречь природу.

Также в канцелярии новогоднего волшебника дали несколько советов о том, как лучше оформить свое письмо. Для начала нужно поприветствовать дедушку, рассказать немного о себе и о том, чем вы занимались весь год. Начинать обращение со слов "я хочу" или "подари мне" не стоит. К письму можно приложить свою поделку или рисунок.