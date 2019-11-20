Морозы в среду в Алтайском крае будут до -27 градусов

В Алтайском крае в среду днем, 20 ноября, ожидается -22...-27 градусов, в южных районах -14...-19°C. В отдельных районах небольшой снег, метели, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь. Ветер западный, 4-9 метров в секунду с усилением до 14 метров, сообщает ЦГМС по краю.

В ночь на 21 ноября в крае столбик термометра опустится до -30 градусов, местами в южных и восточных районах до -35°C, днем обещают до -27 градусов. А в ночь на 22 ноября будет до -31°C, днем – 25 градусов ниже нуля.

В Барнауле 20 ноября ожидается -22...-24 градуса. Преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы изморозь. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.