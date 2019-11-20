В Барнауле ночью произошла массовая драка: на кулаках, ножах и машинах

В Барнауле в ночь на 20 ноября произошли очередные криминальные разборки, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22". Публикуется и видео с места происшествия.

"Большая драка на проспекте Энергетиков, 4. После 1:00 ночи", – говорится в сообщении. Разборка, судя по кадрам, произошла возле подъезда многоквартирного дома. Один из участников потасовки садится в машину и с разгона врезается в автомобиль своего оппонента.

По словам очевидцев, в драке пострадал человек. "С ножевыми ранениями", – уточняют местные жители. Официальная информация пока отсутствует.

Напомним, 18 ноября в районе Докучаево ночью произошла драка. Семеро молодых людей выясняли отношения пинками. Большая по численности команда уступила меньшей. В полицию пострадавшие о произошедшем так и не сообщили.