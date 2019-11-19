Госдума во втором чтении одобрила проект бюджета на 2020 год

Государственная дума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, сообщают "Известия".

Согласно проекту, в 2020 году доходы составят 20,38 трлн рублей и ежегодно будут увеличиваться на 1 трлн. Расходы прогнозируются на уровне 19,5 трлн рублей. Предполагается, что они будут расти соразмерно доходам.

Профицит бюджета в 2020 году составит 876 млрд рублей, но ожидается, что к 2022 году он уменьшится до 295 млрд . В 2020 году инфляция ожидается на уровне 3%, в 2021 году – 4%. Внутренний валовый продукт (ВВП) составит 112,863 трлн рублей, пишет издание.

Также принята поправка, согласно которой субъекты РФ будут выплачивать лишь 5% долгов по бюджетным кредитам, при условии, что освободившиеся деньги будут направлены на реализацию инвестиционных проектов в регионах.