Доктор Мясников рассказал о пяти смертельных симптомах

Врач Александр Мясников рассказал о симптомах, при которых нужно срочно обращаться к врачу.

Поскольку люди стали вызывать скорую помощь по любому, даже незначительному поводу, врач назвал основные признаки смертельных болезней, при которых нужно вызывать врачей.

Боли в груди и резкая слабость одни из самых страшных симптомов, ведь если человек страдает от повышенного давления или высокого холестерина, то у него повышается риск инфаркта. Головокружение и раздвоение в глазах могут говорить о менингите или рассеянном склерозе. При сильных головных болях речь может идти об аневризме или даже онкологии, а беспричинная одышка говорит о проблемах с сердцем. Не стоит игнорировать также боль в животе, поскольку она сигнализирует об аппендиците и других заболеваниях ЖКТ.