Ученые обнаружили огромные запасы воды на спутнике Юпитера

Специалисты Центра космических полетов имени Годдарда NASA подтвердили большое скопление водяного пара над поверхностью Европы – спутника Юпитера, сообщает "Лента".

Ученые проанализировали данные, полученные обсерваторией Кека в ходе 17 наблюдений с использованием спектрографа для определения химического состава небесных тел. Ученые пришли к выводу, что пар выделяется не так активно, как считалось ранее, а в виде отдельных интенсивных извержений.

В настоящее время существование жидкой воды на Европе еще не доказано, однако за короткое время водяного пара там выделяется столько, что можно заполнить олимпийский бассейн.

В 2023 году космический аппарат NASA позволит более детально изучить поверхность спутника.