Более 2,5 тысяч барнаульцев остались в морозы без тепла из-за коммунальной аварии

В Барнауле прошло оперативное совещание по порыву на теплосети / Фото: администрация Барнаула

В Барнауле введен режим повышенной готовности в Октябрьском и Железнодорожном районах города в связи с коммунальной аварией, которая произошла на проспекте Ленина ночью 20 ноября, сообщают в мэрии. Решение принято на оперативном совещании, которое провел первый замглавы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк.

Как сообщил директор БТСК Александр Гросс, для ликвидации последствий аварии у компании достаточно сил и средств, к земляным работам бригада приступила в 6:00 утра. В настоящее время для поддержания температурного режима в домах управляющими организациями проводится работа по обеспечению принудительной циркуляции через обратный трубопровод тепловой сети, что позволит поддержать температуру в жилых помещениях.

По словам начальника управления по делам ГО и ЧС Барнаула Вячеслава Романова, в случае необходимости будут развернуты два пункта временного проживания, организовано дежурство на месте аварии. Также выставлен пост ГИБДД для регулирования движения в зоне проведения ремонтных работ, движение транспорта не ограничено, службы ведут очистку дороги от воды и обработку антигололедными реагентами.

В резерве управления около 100 обогревателей, которые будут предоставлены людям в случае необходимости.

Руководители Октябрьского и Железнодорожного района сообщили, что ведется работа по оповещению населения о сложившейся ситуации, в зону ограничения теплоснабжения попали около 2,5 тыс. человек, на подъездах развешиваются объявления, будет проведен по квартирный обход. Ведется мониторинг температурного режима.

Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло повреждение на тепловой сети по проспекту Ленина, 142. По последним данным, под отключение попали 26 жилых домов и детские сады № 45 и 105. Администрация детсадов ведет обзвон родителей, чтобы они не приводили детей, если такой возможности у них нет, то детей готовы принять временно.