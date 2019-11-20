Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

Совфед выступил с инициативой о привлечении к ответственности россиян, нарушающих в ночное время тишину и покой соседей, пишут "Известия" со ссылкой на письмо в адрес комиссии по разработке документа.

Сенаторы предлагают дополнить 14-ю главу проекта нового КоАП еще одним составом административного правонарушения. Он будет предусматривать ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время (с 23:00 до 7:00). Наказанием станет штраф в размере 1-3 тыс. рублей для физического лица.

Речь идет о "любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан". То есть петь и слушать музыку ночью будет нельзя.

Подобная мера решит проблему привлечения полиции к пресечению нарушения тишины и покоя ночью, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Инициатива не распространяется на нарушение тишины и покоя, когда речь идет о пресечении правонарушений, ликвидации ЧС, проведении официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников.

Ранее сообщалось, что с конца января 2019 года шуметь и веселиться до самого утра можно будет только в новогодние праздники.

В ноябре 2018 года в Алтайском крае ужесточили закон о тишине. Мешать общественному порядку запрещено с 22 часов ночи до 8 часов утра по будням и до 9 часов утра по выходным дням. Amic.ru рассказывал, где и как жителям Алтайского края запретили шуметь и делать ремонт.