Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

Совфед выступил с инициативой о привлечении к ответственности россиян, нарушающих в ночное время тишину и покой соседей, пишут "Известия" со ссылкой на письмо в адрес комиссии по разработке документа.
Сенаторы предлагают дополнить 14-ю главу проекта нового КоАП еще одним составом административного правонарушения. Он будет предусматривать ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время (с 23:00 до 7:00). Наказанием станет штраф в размере 1-3 тыс. рублей для физического лица.
Речь идет о "любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан". То есть петь и слушать музыку ночью будет нельзя.
Подобная мера решит проблему привлечения полиции к пресечению нарушения тишины и покоя ночью, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.
Инициатива не распространяется на нарушение тишины и покоя, когда речь идет о пресечении правонарушений, ликвидации ЧС, проведении официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников.
Ранее сообщалось, что с конца января 2019 года шуметь и веселиться до самого утра можно будет только в новогодние праздники.
В ноябре 2018 года в Алтайском крае ужесточили закон о тишине. Мешать общественному порядку запрещено с 22 часов ночи до 8 часов утра по будням и до 9 часов утра по выходным дням. Amic.ru рассказывал, где и как жителям Алтайского края запретили шуметь и делать ремонт.
Комментарии
Давно пора
@действие инициативы не распространяется на нарушение тишины и покоя, когда речь идет о проведении религиозных праздников.@
Моя религия предусматривает каждую ночь петь песни и танцевать до утра. Может предусматривать и иные ночные действия...
Да штрафуйте администрацию, они сегодня всю ночь шумят своими тракторами и прорывами))))))))))))))))
У меня бабушка в соседней квартире чихает аж весь дом просыпается, хоть не пердит ....
20.11.2019 11:07
- гость - если ее штрафовать, то ей можно тогда и пердеть. Все оплаченно
а как-же телевизор то смотреть?
20.11.2019 11:50
месный Купи слуховой аппарат, давно пора а то орешь везде что уши закладывает
20.11.2019 12:03
- гость -
сам себе бируши купи
Кто контролировать будет?