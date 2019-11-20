Что происходит на месте аварии, оставившей без тепла 2,5 тыс. человек. Фото и видео

Фото: Екатерина Смолихина, Елена Маслова/Amic.ru

В Барнауле в ночь на 20 ноября в сильный мороз произошел порыв на теплосети в районе дома № 142 по проспекту Ленина. Без отопления остались более 2,5 тыс. человек в двух районах — Октябрьском и Железнодорожном. По сообщениям синоптиков, днем температура в городе будет -24 градуса.

По последним данным, в зоне отключения находятся 26 многоквартирных домов, девять зданий, а также два детских сада. В домах пытаются поддержать температуру, сейчас их переключают на подачу тепла по временным схемам от других сетей.

Примерные сроки подачи тепла не называются. Аварийные работы будут закончены в 17-18 часов, еще 1,5-3,5 часа потребуется на заполнение систем. Сейчас определяют характер аварии.

Ранее в СГК сообщили, что оставившая без тепла барнаульцев авария произошла на трубе, которой 36 лет.

Напомним, в администрации Барнаула в 8:00 утра прошло оперативное совещание. Власти обсудили шаги для ликвидации последствий аварии. В городе введен режим повышенной готовности.

Опубликована карта отключения домов от отопления.