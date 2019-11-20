Авария, оставившая барнаульцев без тепла, произошла на трубе, которой 36 лет

В Сибирской генерирующей компании сообщили, что повреждение, в результате которого более 2,5 тыс. барнаульцев остались без отопления в квартирах, произошло на магистральном трубопроводе возрастом 36 лет и диаметром 600 мм.
Коммунальная авария произошла ночью 20 ноября в районе дома № 142 по проспекту Ленина. "В 2:00 повреждение обнаружено и локализовано. В 6:15 были отключены потребители, которые получают теплоноситель от данной магистрали. Инспекция теплосетей ведет мониторинг температуры в жилых домах и детских садах", – рассказали в СГК.
Работы по устранению повреждения продолжаются, задействованы три ремонтные бригады и восемь единиц техники.
"Большинство потребителей переключаются на подачу ресурса по временным схемам от других сетей, на восстановление параметров требуется время", – уточнили в СГК.
По последним данным, под отключение попали 26 домов, девять зданий и два детских сада по улицам Чеглецова, Чудненко, Петра Сухова и пр. Ленина.
Напомним, по сообщениям синоптиков, в Барнауле 20 ноября будет морозно. Днем ожидается -24 градуса.
В администрации Барнаула в 8:00 утра прошло оперативное совещание. Власти обсудили шаги для ликвидации последствий аварии.
Комментарии
Да хоть двести лет. Для чего тогда проводятся летние ремонтные работы, опрессовки? Может наоборот опрессовка только уменьшает срок службы магистралей?
Потом главное статью сделайте кто наказан за халатное отношение к работе и вспомнил что трубе 36 лет только после аварии.
а значилась она как отремонтированная, но в прокуратуре ведь "умные" сидят
20.11.2019 10:51
- гость - А кого вы видите в качестве виновного за халатное отношение? Дядю Васю может который 30 лет в теплосетях работает или дядю Петю который работает мастером как год? Или дядю Витю который взял регион не так давно? Ну, хотелось бы услышать умный ответ от умного человека. А может вы пойдете дальше и вспомните о дяде Вове?
все-таки ничего в СССР кроме калош делать не могли
вот и труба простояла всего 36 лет вместо положенных 25-ти....
странно канешно, я прям помню, что там меняли
20.11.2019 10:59
- гость -
Гостю - не ерничай! Потребитель требует проверки по данному факту: была ли она заменена на "бумаге" с соответствующими вложениями или была включена в ремнт?
Интерсно данный факт заинтересует прокуратуру?
а почему никто не пишет об аномально холодной погоде - ведь она во всем виновата...
ведь зима еще не началась...
20.11.2019 10:59
- гость -
20.11.2019 10:51
- гость - А кого вы видите в качестве виновного за халатное отношение? Дядю Васю может который 30 лет в теплосетях работает или дядю Петю который работает мастером как год? Или дядю Витю который взял регион не так давно? Ну, хотелось бы услышать умный ответ от умного человека. А может вы пойдете дальше и вспомните о дяде Вове?
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Вы, наверно, далекий человек от этого, а может быть еще и молодой и не знаете что такое ППР и как они выполнялись в СССР, не ждали, как сей час, когда рванет! Просто меняли на новые по сроку службы.
20.11.2019 11:08 - гость -
С каких это пор -30 в Сибири считается аномальным? Это же не -45.
20.11.2019 11:06
гость
А я и не ерничаю. Вы кого предлагаете посадить на кол? прямой вопрос. Того кто не включил в программу ремонта? или того кто не дал денег? А не хотите ли вы с такими рассуждениями притянуть Богданыча? Ну может у нас финансы выделяются такие, что их не хватает на замену 35 летних труб всех, у вас не было такой в голове умной мысли? А ведь еще существуют 25 летние трубы которые тоже вроде как пора менять. Они вот выделяются когда падают в ноги к "богам" тогда и спорткомплексы и скалодромы возможны. А вы как попугай, прокуратура разберется! Как не знаю, пусть садют кого нить.
20.11.2019 11:12
- гость -
Вы не поверите, я сам составляю ППР. А если вы услышали слово ППР и решили тут блеснуть то да. ППР(проект производства работ) разрабатывается на основе проекта, и отвечает на вопрос как провести ремонт (если это ремонт) какие механизмы использовать, чем подвести куда разгрузить как строповать грузы, какие дорожные знаки выставить, куда поставить туалет и сколько монтажников привлечь к работе. И ни как не отвечает на вопрос, через 25 лет трубы поменять!
36 лет, так это совсем немного. У нас сейчас выход на пенсию в два раза больше (65 лет) и ничего, работают же люди...а тут труба...причем ЛЕЖИТ и ничего не делает...просто лежит...
Кстати, Илья Муромец пролежал на печи 33года! и только после этого стал подвиги совершать...
20.11.2019 11:17
- гость -
Из ЖКХ? Я написал про данную ситацию. И кто должен разбираться в ней? Жителям дать в каждые руки по колу и отправить на разборки?? Или поднять документацию по проделанной работе(или не проделанной) и узнать, куда деньги ушли ( при выделении их),
этим кто занимается - ????
36 лет? Это с 2013 года чтоль столько времени прошло? В 13 году весь Ленинский перерыли летом, чтобы "абсолютно новые" трубы положить. Только вот каждый год отчего-то у парка копают.
клятая коммунистическая труба дотянулась через годы
большевики, собаки, заложили бомбу под барнаул!
20.11.2019 11:24
- гость -
ППР - планово-предупредительный ремонт.
При составлении плана как раз и учитывается срок службы оборудования и какой вид работ провести!
20.11.2019 11:26
гость Не хотите возглавить это? Ну знаете придут к вам и скажут показывай что сделал ( или не сделал) А вы такой а мы вот тут поменяли вот этот кусочек 33 летний уже как. А почему вы не поменяли 29 летний кусочек? Денег не было?. Знаете пройдемте к колу месье. Не жителям же к вам приходить на разборки? Вот наши депутаты рвут свою---пу что бы максимально собрать дань с региона, а куда пошли деньги? В белокаменную. А вот теперь вопрос сколько придет оттуда что бы залатать вам штаны в регион, думаете тоже много, хватит?
20.11.2019 11:17
- гость -
Вот наши депутаты рвут свою---пу что бы максимально собрать дань с региона, а куда пошли деньги? В белокаменную.
Во это да! Вы знаете коруппционные схемы "откатов"? И молчите?? К Вам должны скоро постучать из очень известных правоохранительных органов!
Ничего удивительного!
Весь "профицит бюджета" уходит на выплату триллионной дани и контрибуции "золотому миллиарду", которые покорно платит коленораскоряченная страна в хроническом восхищении до слёз и белой горячки своим "беспримерным мужеством и героизмом", как когда-то в рабской коленораспластанной раскоряке рабов-терпил 300 лет платила "золотой орде".
Если коротко: "Денег нет, но вы держитесь там..."
20.11.2019 11:29
Filin
Там живу и тоже точно помню, что 6 лет назад полностью разрывали Ленинский от Сев.Западной на несколько месяцев летом. Полная замена труб была. Откуда данные про 36лет?
36 лет великих побед. Трубу родили в 1983 году. Она пережила многое.
Там живу и тоже точно помню, что 6 лет назад полностью разрывали Ленинский от Сев.Западной на несколько месяцев летом. Полная замена труб была. Откуда данные про 36лет?
и я это помню. значит нам тридцатилетние трубы закпали. только этот вывод напрашивается