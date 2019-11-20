Алтайский депутат пообещал отремонтировать мост, с которого падают машины и животные

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram о разрушающемся мосте в одном из сел региона.
"Мост нуждается в ремонте. В октябре текущего года на региональной неделе посетил Усть-Калманский район. На встрече с активом в селе Чарышском жителями была высказана серьезная озабоченность ненадлежащим состоянием моста в поселке Степном. Его изношенность и отсутствие ограждений неоднократно приводили к тому, что с моста падали животные и транспорт", – написал Бессарабов.
По его словам, жители всерьез обеспокоены за свою жизнь и здоровье. "Особую тревогу вызывает тот факт, что данный мост является частью школьного маршрута для учеников поселка", – подчеркнул парламентарий.
Для оперативного решения вопроса он направил депутатский запрос министру транспорта Алтайского края и главе Усть-Калманского района "с просьбой принять безотлагательные меры, направленные на безопасность передвижения" по мосту.
Контролировать ремонт моста Бессарабов пообещал лично. "Надеюсь, в скором времени у жителей появится надежный и безопасный мост", – заключил он.
Ранее сообщалось о завершении капитального ремонта моста через реку Ишу в Красногорском районе. Его открыли для движения транспорта в середине ноября, хотя ранее предполагалось, что произойдет это весной 2020 года.
Комментарии
Ну посмотрим.
Да что там смотреть, если он собрался ремонтировать его "по закону", то пока сделают проект, согласуют смету, найдут финансирование , проведут тендер найдут подрядчика пройдет столько времени, что он может уже 1. будет сидеть в тюрьме или 2 Пойдет на повышение и покинет край. А если он собрался строить его не "по закону" то его надо сразу садить в тюрьму. У нас таких не любят. Кстати на Немцова похож, не повторил бы его судьбу, в смысле конец.
Какой грозный депутат, Данилка... Ему бы в своей башке порядок навести, прежде чем что-то или кого-то контролировать. Бугагага
"Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram о разрушающемся мосте"
Instagram - это теперь орган власти? Контроль идет через ПРОКУРАТУРУ, житель пишет прокурор работает и проблемы нет. Если она есть, то у каждой проблемы есть имя фамилия и отчество. Дальше возбуждение и реакция. Взяли моду идите в "Instagram"
войну с гаражами он уже завершил? Теперь наши враги мосты?
На показухе сметанку собирает .
21-й год надвигается, очко жим-жим, а депутатом быть - страсть как понравилось.