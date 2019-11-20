Алтайский депутат пообещал отремонтировать мост, с которого падают машины и животные

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram о разрушающемся мосте в одном из сел региона.

"Мост нуждается в ремонте. В октябре текущего года на региональной неделе посетил Усть-Калманский район. На встрече с активом в селе Чарышском жителями была высказана серьезная озабоченность ненадлежащим состоянием моста в поселке Степном. Его изношенность и отсутствие ограждений неоднократно приводили к тому, что с моста падали животные и транспорт", – написал Бессарабов.

По его словам, жители всерьез обеспокоены за свою жизнь и здоровье. "Особую тревогу вызывает тот факт, что данный мост является частью школьного маршрута для учеников поселка", – подчеркнул парламентарий.

Для оперативного решения вопроса он направил депутатский запрос министру транспорта Алтайского края и главе Усть-Калманского района "с просьбой принять безотлагательные меры, направленные на безопасность передвижения" по мосту.

Контролировать ремонт моста Бессарабов пообещал лично. "Надеюсь, в скором времени у жителей появится надежный и безопасный мост", – заключил он.

Ранее сообщалось о завершении капитального ремонта моста через реку Ишу в Красногорском районе. Его открыли для движения транспорта в середине ноября, хотя ранее предполагалось, что произойдет это весной 2020 года.