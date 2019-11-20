МФЦ станет главным: россиян перестанут принимать в госорганах к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства скоро перестанут вести прием граждан России в связи с тем, что все полномочия будут переданы многофункциональным центрам. Новшество планируют запустить к 2024 году.

Как пишут "Известия", соответствующий законопроект разработан Минэкономразвития. Согласно документу, жители страны смогут обратиться в любой центр независимо от прописки и по любым вопросам госуслуг, которые станут доступны в электронной форме. Кроме того, у россиян появится возможность не заполнять заявление самостоятельно, так как это станет обязанностью сотрудников МФЦ.

Сменить паспорт также можно будет быстрее и менее хлопотно. Жителям страны предложат подписать заранее заполненный запрос о смене паспорта, что гораздо ускорит процесс смены.

Кроме того, тут же можно оформить комплексное заявление, если вы, например, меняете фамилию, то автоматически будут меняться все документы. А еще за документами необязательно будет приезжать самостоятельно, так как их смогут забрать третьи лица по заявлению.

По словам статс-секретаря замминистра Министерства экономического развития Саввы Шипова, такие нововведения помогут сделать максимально удобным и быстрым получение документов и различных справок.

"Законопроект впервые закрепляет принципы, которые делают получение услуг максимально удобным, но при этом возлагает много новых обязанностей на ведомства. Однако альтернативного пути нет: если мы хотим соответствовать требованиям цифровой экономики, начать надо с себя", – сообщил Шипов.