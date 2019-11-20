Молодые, дерзкие, сельские. На Алтае стартовал Слёт сельской молодежи

Алтайский край в очередной раз стал площадкой, объединившей представителей Сибирского федерального округа. 19-22 ноября в Белокурихе проходит XI Слёт сельской молодежи "Территория развития: Сибирь". В город-курорт приехали 300 молодых и инициативных людей. Они обсудят проблемы села, познакомятся с примерами развития территорий, которые реализуют их сверстники и узнают от экспертов, что делать, чтобы родное село жило и процветало.

Слёт полностью посвящен развитию Сибири. Основной состав участников – сибиряки: молодые люди из Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, Республик Алтай, Тыва и Хакасия, а также представители из Ульяновской области. Это лидеры проектов, активисты молодежных движений и общественных объединений, молодые главы сел и депутаты, бизнесмены, фермеры, менеджеры, специалисты по работе с молодежью.

Их главная цель – понять, как развивать свои регионы, населенные пункты, что сделать, чтобы жить на селе стало лучше, создать профессиональное и заинтересованное молодежное сообщество.

Участники пообщаются с экспертами из Москвы, Ульяновска, Липецка, Новосибирской и Кемеровской областей и Алтайского края. Они не просто расскажут о лучших практиках развития сельских территорий, но и научат реальным технологиям и механизмам. Например, председатель регионального отделения ОМОО "Российский союз сельской молодёжи", руководитель проекта "Народная школа кооперации" (г. Липецк) Анатолий Коротаев проведет бизнес-игру "Развитие сельских территорий – вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность". Эксперт по креативной экономике и созданию креативных пространств, модератор городских диалогов федеральной сети Центров прикладной урбанистики, заместитель директора Фонда "Ульяновск – культурная столица" Дмитрий Шацков разберет с участниками какие новые профессии и компетенции нужны для развития села, откуда брать инвестиции для проектов развития территории. В рамках форсайт-сессии представители муниципальных образований обсудят создание многофункциональных молодежных пространств в сельских территориях.

В числе спикеров также депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова, первый зампред Российского союза сельской молодежи Дмитрий Пекуровский, министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов, ректор Алтайского аграрного университета Николай Колпаков.

На слете будет работать несколько площадок: "Креативная экономика", "Мой бизнес", "Российский союз сельской молодёжи", "Создание многофункциональных молодежных общественных пространств в сельских территориях". На каждой из них участники представят свой опыт работы на селе.

Есть в программе и практическая часть – деловые экскурсии на перерабатывающие предприятия Алтайского края, стажировки и мастер-классы. Например, участники площадки "Мой бизнес" пообщаются с владелицей ювелирного дома "Элита", учредителем ассоциации "Национальные ювелирные бренды России" Оксаной Некрасовой и главой крестьянского (фермерского) хозяйства Николаем Леоненко.

А еще участников ожидает насыщенная творческая, интеллектуальная и тимбилдинг программа.

Самые перспективные и заинтересованные участники войдут в сообщество сельской молодежи сибирского уровня. Такое объединение будет создано после слета.

Организаторы слета: управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края совместно с ФГБОУ ВО "Алтайский государственный аграрный университет" при поддержке правительства Алтайского края и аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.