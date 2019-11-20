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Решайте сами. Депутат АКЗС высказался о политическом кризисе в Каменском районе

, ИА "Амител"
Борис Трофимов уверен, что решать ситуацию нужно на местном уровне, без вмешательства краевых властей
Борис Трофимов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Борис Трофимов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава комитета по местному самоуправлению парламента Алтайского края Борис Трофимов считает, что в сложной политической ситуации в Каменском районе виноваты сами жители. Вмешательство краевых властей он назвал нежелательным. Такое мнение он высказал во время онлайн-конференции на сайте АКЗС.

"Я хорошо знаю и город, и район, лично знаком со многими жителями, поэтому могу высказать свое мнение о том, что нынешняя обстановка в муниципалитете – это в большей степени ответственность самих каменцев. Положение могут поправить только они сами, консолидировав свои силы на вопросах развития родного города и района. А вот волевое вмешательство краевых властей в разрешение возникших проблем считаю нежелательным, тем более что и 131-й федеральный закон такого вмешательства не предусматривает", — сказал Борис Трофимов.

Депутаты дипломатично подчеркивает, что в Каменском районе не кризис власти, а сложная ситуацию. Исправить её можно только "объединением усилий всех политических сил, общественных объединений и простых граждан".

Напомним, 24 августа 2018 года суд отстранил главу района Федора Найдена от исполнения своих обязанностей. Решение было принято в рамках расследования уголовного дела по ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности), по которому чиновник проходит в качестве подозреваемого.

Тогда депутаты временно назначили на этот пост его заместителя – Евгению Гордиенко. В конце октября в местной думе прошло заочное голосование, вызвавшее много вопросов в правительстве края, в результате которого ее сняли с поста и назначении другого заместителя главы администрации – Алексея Жихаренко. Через несколько дней суд отменил это решение, вернув на временный пост Гордиенко.

Конфликт двух ветвей власти и отдельных политиков длится в районе уже несколько лет. Ситуацию усугубляет сложная экономическая обстановка в муниципалитете, плохие дороги, разваленная медицина.

И хотя Трофимов говорит о невмешательстве краевой власти, это давно уже происходит. Ещё в прошлом году губернатор Виктор Томенко создал спецкомиссию по ситуации в районе. А в апреле 2019 года выехал туда сам.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.11.2019 11:47
Володя

Когда необходимо решать проблемы лучше спрятаться в кусты, да они там сами виноваты. Трофимов = 0.

20.11.2019 12:03
- гость -

Замов должно быть в кол. одной ед.

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