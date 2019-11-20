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Ученые назвали причину, из-за которой у людей чаще всего возникает рак

, ИА "Амител"
Исследования проводили американские ученые
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ученые из амeриканскoгo унивeрситeта Сeвeрнoй Карoлины в Шарлoттe назвали основную причину возникновения рака у людей. Согласно их исследованию, около 20% случаев опухолей происходит из-за частых инфекций, вирусов и воспалительных процессов.

Ученые считают, что злокачественное образование появляется из-за взаимодействия между бактериями и гликопротеином MUC1, который выделяют клетки слизистых оболочек. В результате и возникает рак, например, толстой кишки, желудка, печени или поджелудочной железы, пишет "Лента".

Бактерии прикрепляются к специфическому домену MUC1, который отделяется от молекулы и попадает в слизистый слой. Там начинает происходить процесс удаления микробов. Но в некоторых случаях соединение может запустить патогенные сигналы внутрь клетки, которые, в свою очередь, активируют онкогены.

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Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

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