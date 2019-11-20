Кошка с кисточками. Рысь впервые "попалась" на камеру в алтайском заповеднике

Фотоловушка в алтайском биосферном заповеднике впервые "поймала" на камеру рысь. Произошло это событие в начале ноября 2019 года. И это несмотря на то, что в местах вероятного обитания хищников находится много камер, которые отработали уже более шести тысяч "ловушкосуток". Но даже сотрудники заповедника не каждый год находят следы рыси, поэтому увидеть ее на камере – большая удача.

По словам научного сотрудника Юрия Калинкина, рысь вообще редко показывается человеку. Например, был случай в конце 90-х годов, когда кошка с кисточками на ушках заходила в поселок Яйлю.

Сейчас на территории заповедника обитают примерно 6-10 особей. По словам специалистов, такое малое количество рысей связано с кормовой базой. Хищники питаются косулями, зайцами, кабаргой, глухарями, но эти виды здесь малочисленны, чтобы прокормиться большему количеству кошек, сообщает пресс-служба заповедника.