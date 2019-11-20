В год в ДТП на Алтае гибнет крупное село. Больше, чем в авиакатастрофах в мире

За первые 9 месяцев 2019 года в ДТП в Алтайском крае погибло 206 человек. Такие данные приводит ГИБДД по региону. Цифры не окончательные и печальную статистику пополнят еще несколько крупных аварий, произошедших за последние несколько недель. Так на прошлой недели насмерть задавали женщину на парковке в Барнауле, а на днях в Ребрихинском районе лобовое столкновение двух машин унесло жизни трех человек. За год в Алтайском крае в среднем погибают 230-250 человек. Это больше, чем в авиакатастрофах в 2019 году по всему миру (204 человека). Это в среднем население крупного села в крае. Проблемы безопасности и снижения аварийности обсудили на специальном совещании, которое прошло в мэрии Барнаула.

Снизить смертность до 80 человек в год

Заседание проводил министр транспорта края Александр Дементьев, которой долго говорил о культуре вождения. Чем становятся лучше дороги — тем быстрее автолюбители начинают по ним ездить. В результате растет аварийность. По словам Дементьева, 206 человек за первые 9 месяцев года — плохой показатель по смертности. Согласно задаче, поставленной президентом, к 2025 году смертность должна быть уменьшена до 4 человек на 100 тысяч населения. Для Алтайского края ориентир — около 80 человек в год. Задача, мягко говоря, не выдающаяся, но вполне достижимая. Хотя понимания, как этого добиться, сейчас нет.

"Хочу еще раз отметить, что благодаря принимаемым мерам по обеспечению безопасности число пострадавших снизить удалось, но тяжесть последствий аварий при этом увеличилась. Нам всем есть над чем работать. Всем участникам сегодняшнего мероприятия рекомендовано направить предложения по формированию новых мер по обеспечению безопасности дорожного движения. Подобные комиссии проводятся один раз в квартал, но со многими присутствующими мы собираемся гораздо чаще в рамках заседаний проектной группы по реализации нацпроекта. Мы обсуждаем все возможные меры по повышению уровня безопасности участников движения", — заключил министр.

В Барнауле стало безопаснее

Луч солнца в темном царстве — снижение аварийности на дорогах в Барнауле. Как рассказал на совещании председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев, за 10 месяцев текущего года на 12,8% снизилось количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, на 29,3% — количество погибших, на 12,9% — количество раненых в ДТП людей. По сравнению с 2018 годом уменьшилось количество мест концентрации ДТП — с 38 до 20. Он отметил, что администрация города проводит системную работу с ГИБДД. По его словам, устраняют причины и условия совершения ДТП, выявляют новые места аварийности.

За три года в Барнауле установили 26 камер фото-видеофиксации нарушений ПДД, 5 тыс. дорожных знаков, 29 искусственных дорожных неровностей, 10 км ограждений, светофоры.

Почему люди гибнут на дорогах

Уровень автомобилизации населения за последние годы вырос стремительно. Только в Барнауле машина есть у 230-240 тысяч человек. Одно авто на трех человек. Наша страна одна из лидеров в мире по количеству жертв ДТП. Согласно статистики, в среднем в России погибают два человека в часа. Для сравнения, в Швеции, например, цель — нулевая смертность. И ее удалось достичь благодаря банальному желанию чиновников действительно провести реформу и водителям, согласившимся пойти на ограничение скорости в городах. В Стокгольме в некоторых районах запретили автомобилям ехать быстрее 30 километров в час. Строят островки безопасности, а в приоритете в городах стали общественный транспорт, пешеходы и велосипедисты. На уровень автомобилизации также влияют платные парковки и выделенные полосы для автобусов и электротранспорта. В Барнауле, например, это все только в зачаточном виде.

Как пояснил Amic.ru автор телеграмм-канала "Барнаульский нытик" Игорь Янцен, самая главная опасность на дорогах города — это скорость. Но у нас нарушения скоростного режима не считаются серьезными: ни на уровне власти, ни в обществе.

"Попробуйте посмотреть количество ДТП, в которых ГИБДД зафиксировала превышение: их практически нет, хотя, очевидно, что реально все обстоит ровно наоборот. Даже в том страшном ДТП на Ленина-Анатолия с тремя погибшими по мнению ГИБДД превышения не было, хотя экспертизы показали скорость виновника 150 км/ч. Ну а раз официально нарушений нет, то и проблемы нет. По мнению инспекции даже отсутствие страховки куда страшнее. Потому все начинается сверху, если в безопасных городах ограничение скорости 50/30 стало давно стандартом (даже на спидометрах эти деления отмечают), то у нас до сих пор можно в городе 60, да еще и +20 бесплатно (без штрафов). Хотя на самом деле водителей только подставляют, так как отсутствие штрафа не отменяет уголовной ответственности", — уверен блогер.

По его мнению, проблема лежит на местном уровне. Сужения проезжей части и островки безопасности практически не используются в Барнауле. Наоборот, на перекрестке с Чкалова была расширена проезжая часть в районе перехода, но никто это нарушение проекта исправлять не собирается.

На региональных и федеральных трассах ситуация не лучше. В крае более 16 тысяч дорог. Это первый результат в России. Значительная часть дорог не в нормативном состоянии. Как на одном из заседаний говорил министр здравоохранения края Дмитрий Попов, большинство людей гибнут на дорогах из-за лобовых столкновений. Это значит, что водители выезжают на встречную полосу, рискуя жизнью. В такой "русской рулетке" удача сопутствует не всем.

Как бороться со смертностью на дорогах

Расширять федеральные трассы до четырех полос. Это самые загруженные участки: Барнаул — Новосибирск, Барнаул — Горный-Алтай, Барнаул — Рубцовск. На них оборудовать барьерные ограждения. Среда сама заставляет водителей соблюдать ПДД. В крупных городах края — снижать скорость, а также реконструировать улицы. Например, в Барнауле не должно быть пешеходных переходов через четыре полосы без светофора, освещения и "островков безопасности".

Каждый год в России на дорогах погибает около 20 тысяч человек. За десять лет это около 200-300 тысяч человек, что, примерно, соответствует населению города Бийска.