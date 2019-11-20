Почти 10 млн рублей потратили на выборы одного депутата парламента Алтайского края

9,943 миллиона рублей стоили выборы одного депутата Алтайского краевого Заксобрания, которые прошли 8 сентября 2019 года. Ровно столько, сколько выделили из краевого бюджета. Такие данные на сессии краевого парламента в четверг, 28 ноября, представит глава регионального избиркома Ирина Акимова.

В этот день в АКЗС выбирали только одного депутата, им стал директор лицея из Ключевского района Владимир Репкин (шел от "Единой России"). Полный состав АКЗС сформирован в 2016 году и будет работать до 2021 года. Но в марте 2019 умер депутат Александр Гуков. По закону на его место нужно было избрать другого человека.

Выборы прошли в округе № 2, куда входят Кулундинский, Табунский, Михайловский, Ключевский районы. Здесь зарегистрировано 53,6 тысячи избирателей. Для них в день выборов работало 75 комиссий и почти 750 человек (члены комиссий и привлеченные на работу в комиссии граждане).

Собственно, самая большая строка расходов – оплата работы членов комиссий. Она составила 7,910 млн рублей. Плюс 406 тысяч пошло на начисления на допоплату труда.

На изготовление печатной продукции потратили 217 тысяч рублей, в том числе 116 тысяч на печать избирательных бюллетеней. Почти 5 тысяч рублей ушло на связь, 68,6 тысячи – на транспортные расходы, 82,8 тысячи – на канцелярию, 5,2 тысячи – командировочные расходы, 17,6 тысячи – расходы на оборудование.

Для сравнения: в 2017 году на дополнительные выборы одного депутата (тогда по округу № 10) потратили 9, 214 млн рублей. Тогда выбрали Анатолия Вытоптова ("Единая Россия"). А на выборы 68 депутатов (полного состава) АКЗС и депутатов Госдумы от Алтайского края (прошли в один день) в 2016 году ушло 317 млн рублей.