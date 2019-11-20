Жительница Барнаула фиктивно прописала в квартире пять мигрантов

Молодая жительница Барнаула стала фигурантом уголовного дела за то, что прописала в своей квартире мигрантов. Ей грозит крупный штраф. Подробности сообщает пресс-центр МВД по Алтайскому краю.

"27-летняя жительница города фиктивно поставила на учет в своей квартире пять иностранных граждан. Все они были зарегистрированы без намерения проживать в данном помещении", – уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье 322 УК РФ. За фиктивную постановку на учет иностранца или лица без гражданства ей грозит штраф 100-500 тысяч рублей или размер зарплаты за три года или принудительные работы до трех лет.