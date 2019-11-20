Жительница Барнаула фиктивно прописала в квартире пять мигрантов

Молодая жительница Барнаула стала фигурантом уголовного дела за то, что прописала в своей квартире мигрантов. Ей грозит крупный штраф. Подробности сообщает пресс-центр МВД по Алтайскому краю.
"27-летняя жительница города фиктивно поставила на учет в своей квартире пять иностранных граждан. Все они были зарегистрированы без намерения проживать в данном помещении", – уточнили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по статье 322 УК РФ. За фиктивную постановку на учет иностранца или лица без гражданства ей грозит штраф 100-500 тысяч рублей или размер зарплаты за три года или принудительные работы до трех лет.
Комментарии
Полицейское гос-во.
Создадут условия для выживания, а потом удивляются на что человек идет, да нет же еще и штраф впаяют не подъемный. Добивать так лежачего.
почему государство лезет в чужую собственность? Квартира принадлежит гражданке, что с ней делать и кого там прописывать она в праве решать сама, одних налогов с жилой площади, взимаемых с людей за не понять какие заслуги, государству мало?
Она пособник Аль-Каиды и судить её нужно со всей проллетарской ненавистью
Правительство грабит народ поборами и налогами, отбирает пенсии и еще распоряжается собственностью граждан. Президент с его свитой совсем Конституцию под себя подмяли!
У Савинцева за воровство 17 миллионов штраф меньше, это нормально?
По вашей "логике" можно выходить на большую дорогу, если не хватает денег. Она нарушила закон и этим всё сказано!!!
Я
а кто пострадал от нарушения закона?
20.11.2019 12:59
Я
Она ни кого не грабит. Квартира ее собственность. Чиновники принимают законы для своей выгоды и удобства!
пять? тю ... это ничего
у нас тут по ул Панфиловцев, д. 4 корп. 2, в 14 году было 132 человека
в 2015 году - 65 человек
на сегодня 16
собственница не срывала что прописывала за деньги по 3 тысячи на год
А вот накопала еще больше
декабрь 2013
Адрес ул Панфиловцев, д. 4 корп. 2, кв.
Проживающих (принято к расчету) 161
Общая 30.00 м2
Жилая 17.40 м2
Район Индустриальный
на 30 метров 161 человек и это законно прописанных через УФМС
нехило она там им тоже отстегивала
20.11.2019 13:25
- гость -
Вы что себе позволяете что бы тень легла на сотрудника УФМС?! Вы бы осторожнее с высказываниями.
Покупайте дома и прописывайте, в квартире нельзя. Балбесы люди встали на учет их можно попробовать найти. Вообще без учета будут шляться, в Миграционной службе копии паспортов появились, можно с пограничниками работать, Позитив из этого не пробовали взять.
"стала фигурантом уголовного дела за то, что прописала в своей квартире мигрантов." Нет прописки сейчас, кто не знал. Есть регистрация. За прописку нельзя дело возбудить. никак. Регистрация и вот тогда дело.
Вы бы осторожнее с высказываниями. ой, да перестаньте пугать
А если бы было намерение проживать, то уголовного дела не было бы?
Бред какой-то, а не законы.
20.11.2019 13:15
- гость -
Это ж сколько а коммуналки платила в 2013 г?