Власти Барнаула рассказали, какие дороги очистят от снега 20 ноября

Днем в среду, 20 ноября, на улицы Барнаула вышло 100 единиц техники, 98 дворников и 39 грузчиков. Какая именно это техника и что им предстоит убрать, рассказали в администрации Барнаула.

Так, вывозить снег сегодня будут на центральных проспектах и площадях города, а также с улиц 2-й Северо-Западной, А. Петрова (от 2-й Северо-Западной до Малахова), Покровской, 42-й Краснознаменной Бригады, Пионеров, Советской, Профинтерна, Воровского, 8 Марта, Северо-Западной, П. Сухова, Малахова, Парфенова, Профсоюзов.

Работает один пескоразбрасыватель, 16 коммунальных машин, пять тракторов со щетками и 16 тракторов с ковшами, один автогрейдер, три бульдозера.

Минувшей ночью очистили проспекты Ленина (в границах улиц Мало-Тобольской и Гоголя), Строителей, Красноармейский, Калинина, улицы Молодежная, 2-я Северо-Западная, А. Петрова, Покровская, 42-й Краснознаменной Бригады, Солнечная Поляна, Энтузиастов, Ленинградская, Обской бульвар.

В ночь с 19 на 20 ноября дорожники вывезли 4,8 тысячи кубометров снега, на проезжую часть высыпали 257 тонн песчано-соляной смеси. Всего с начала обильных снегопадов в Барнауле убрали 47 тысяч кубов.