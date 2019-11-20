Проиграл: ректор медуниверситета покидает пост на фоне скандала

Ректор Алтайского медицинского университета Игорь Салдан 20 ноября покинул свой пост. Контракт с Минздравом РФ у него закончился еще 1 октября, но глава ведомства Вероника Скворцова решила не продлевать его. Исполняющей обязанности руководителя вуза назначена профессор, экс-завкафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО Ирина Шереметьева, которая была главным конкурентом Салдана на выборах ректора. Бывшей она стала после скандальной ситуации, возникшей летом, когда с ней не продлили трудовой контракт.

Ирина Шереметьева подтвердила amic.ru свое назначение на новую должность.

Отметим, что в этом году должны были пройти выборы ректора. Однако они несколько раз переносились. На должность руководителя вуза претендовали Игорь Салдан, Ирина Шереметьева, проректор по научной работе и инновациям Александр Жариков и проректор по учебной работе Галина Бородина. Они должны были отправиться на собеседование в Минздрав РФ в Москву, но заседание аттестационной комиссии не состоялось. Высока вероятность, чтобы теперь выборы пройдут только в 2020 году. Других подробностей нет.

Что касается Игоря Салдана, то он покинул АГМУ на фоне нескольких конфликтов. Так, за последние годы из вуза со скандалом ушли ряд профессоров: Владимир Куликов, Борис Пивень и другие. Многие были недовольны его стилем управления.