Сколько продлятся морозы на Алтае и когда будет самая холодная ночь

Тридцатиградусные морозы в Алтайском крае продлятся как минимум неделю, сообщили amic.ru в ЦГМС Алтайского края. А самая холодная ночь в этот период наступит 21 ноября. Температура понизится до -37 градусов. При этом максимальный минус ожидается в южных районах края, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Затем морозы немного спадут.

"В дальнейшем прогнозируется ослабление морозной погоды. Алтайский край все еще будет находиться под влиянием арктического циклона, но градусники не покажут больше -30 градусов", – отметила Людмила Сырых.

Ночью 20 ноября в Алтайском крае максимально низкие значения были зафиксированы в Ребрихе и Тальменке. Температура воздуха составила -36 градусов. По северным районам наблюдалось до -33°С. В Барнауле столбик термометра в прошлую ночь опустился до -29 градусов.