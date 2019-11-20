На зарплаты и жилье: Алтайскому краю добавили 10 млрд федеральных денег на 2020 год

Алтайский край в 2020 году получит на 10 млрд рублей больше из федерального бюджета, чем планировалось изначально после рассмотрения проекта бюджета страны в первом чтении. Ко второму – основному – чтению, которое прошло 19 ноября, цифры поправили. Край получит более 55 млрд рублей, вместо прежних 44,6 млрд. Об этом на своей странице в Instagram рассказала депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

Она рассказала, на что пойдут эти средства:

на помощь городам и районам;

на повышение зарплат бюджетникам;

на покупку жилья молодым семьям, детям-сиротам;

на строительство и ремонт школ, детских садов, спортивных залов, Домов культуры;

на поддержку аграриев;

на приобретение оборудования в детские больницы;

на ремонт дорог, благоустройство территорий и другое.

В ближайшее время Минфин края даст более развернутую информацию. А краевые депутаты ее получат на заседании рабочей группы по проекту бюджета на 2020 год 21 ноября.

В случае утверждения поправок доходы края на 2020 год превысят 110 млрд рублей. В любом случае депутатам на ноябрьской сессии придется возвращаться к рассмотрению проекта бюджета в первом чтении и сразу после этого утверждать его и в окончательном втором. Такая же ситуация была и два прошлых года, когда точное понимание федеральной помощи происходило только между чтениями.