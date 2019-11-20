На зарплаты и жилье: Алтайскому краю добавили 10 млрд федеральных денег на 2020 год

Алтайский край в 2020 году получит на 10 млрд рублей больше из федерального бюджета, чем планировалось изначально после рассмотрения проекта бюджета страны в первом чтении. Ко второму – основному – чтению, которое прошло 19 ноября, цифры поправили. Край получит более 55 млрд рублей, вместо прежних 44,6 млрд. Об этом на своей странице в Instagram рассказала депутат Госдумы Наталья Кувшинова.
Она рассказала, на что пойдут эти средства:
- на помощь городам и районам;
- на повышение зарплат бюджетникам;
- на покупку жилья молодым семьям, детям-сиротам;
- на строительство и ремонт школ, детских садов, спортивных залов, Домов культуры;
- на поддержку аграриев;
- на приобретение оборудования в детские больницы;
- на ремонт дорог, благоустройство территорий и другое.
В ближайшее время Минфин края даст более развернутую информацию. А краевые депутаты ее получат на заседании рабочей группы по проекту бюджета на 2020 год 21 ноября.
В случае утверждения поправок доходы края на 2020 год превысят 110 млрд рублей. В любом случае депутатам на ноябрьской сессии придется возвращаться к рассмотрению проекта бюджета в первом чтении и сразу после этого утверждать его и в окончательном втором. Такая же ситуация была и два прошлых года, когда точное понимание федеральной помощи происходило только между чтениями.
Комментарии
Вот рассказала пенсионерка Председателю Правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву о суровой жизни населения Алтайского края, регион получил солидную дотацию.
А то «унижение, унижение». За 10 млрд никакое не унижение, а подвиг.
Мария Ивановна, ориентироваться по заголовкам газет - фиговый симптом. Эти деньги ждали уже давно еще за несколько месяцев до этой сцены с Медведевым. Просто Госдума, наконец, приняла федеральный бюджет во втором чтении и регионы увидели свои цифры.
20.11.2019 14:19
Клиповое мышление печалит
Эти деньги ждали уже давно
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Но уверенности в получении не было. Об этом совсем недавно говорили местные руководители
20.11.2019 14:19
Клиповое мышление печалит
- фиговый симптом. /
"Клиповое мышление", ничего страшного. Надеюсь, вы избавитесь от мучающих вас фиговых синдромов и перестанете быть таким наивным.
20.11.2019 14:36
Мария Ивановна, пенсионер
Вы проженная пенсионерка, я вам верю.
как пришли так и уйдут, не для простого народа эти денюшки
20.11.2019 14:41
- гость -
20.11.2019 14:36
Мария Ивановна, пенсионер
Вы проженная пенсионерка, я вам верю.
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Сразу видно воспитанного человека. Уважаете старших.